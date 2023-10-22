النقل والمواصلات: تطوير مواقف الشاحنات بالسوق المركزي يجعل عمليات التحميل والتفريغ أكثر سهولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
قال رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف إن إنشاء وتطوير مواقف للشاحنات في الأسواق المركزية يعزز التنظيم ويساعد على تحسين كفاءة العمل ويسهل حركة المرور وعمليات التحميل والتفريغ بكل سهولة.
وأشاد بمتابعة مجلس أمانة العاصمة بالتعاون مع شركة (إدامة) تجاه تنفيذ مشروع مواقف الشاحنات في سوق المنامة المركزي مبينا أن الجمعية كانت لها عدة مراسلات مع الجهات الرسمية بخصوص طلب إنشاء مواقف الشاحنات في الجانب الشمالي الغربي من مساحة السوق المركزي متمنيا أن يتم التطوير بما يتوافق مع الطموحات المتسقة مع مختلف الأطراف العاملة في هذا القطاع.
وأوضح أن الأسواق المركزية تعتمد على التدفق السلس للبضائع والسلع من وإلى الموردين والتجار وإن تطوير مواقف الشاحنات سيسهم في عملية تسريع هذا التدفق ما ينعكس على توفير الوقت والجهد في منطقة التحميل والتفريغ بالإضافة إلى تقليل الازدحام المروري والاضطرابات التي قد تحدث نتيجة حركة الشاحنات في المساحات الضيقة.
وخلص إلى أن بادرة تطوير مواقف الشاحنات تعد من البوادر المهمة والهادفة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من الإنجاز في مسيرة البناء والتنمية لصالح الوطن والمواطن.
MENAFN22102023000055011008ID1107283963
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.