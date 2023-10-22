النقل والمواصلات: تطوير مواقف الشاحنات بالسوق المركزي يجعل عمليات التحميل والتفريغ أكثر سهولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





قال‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬أحمد‭ ‬ضيف‭ ‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬وتطوير‭ ‬مواقف‭ ‬للشاحنات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬يعزز‭ ‬التنظيم‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬ويسهل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬وعمليات‭ ‬التحميل‭ ‬والتفريغ‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭.‬

وأشاد‭ ‬بمتابعة‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ (‬إدامة‭) ‬تجاه‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬مواقف‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬عدة‭ ‬مراسلات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بخصوص‭ ‬طلب‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشمالي‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التطوير‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الطموحات‭ ‬المتسقة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التدفق‭ ‬السلس‭ ‬للبضائع‭ ‬والسلع‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الموردين‭ ‬والتجار‭ ‬وإن‭ ‬تطوير‭ ‬مواقف‭ ‬الشاحنات‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تسريع‭ ‬هذا‭ ‬التدفق‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬التحميل‭ ‬والتفريغ‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬والاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬حركة‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬الضيقة‭.‬

وخلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بادرة‭ ‬تطوير‭ ‬مواقف‭ ‬الشاحنات‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬البوادر‭ ‬المهمة‭ ‬والهادفة‭ ‬للدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬