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رغم طلاقهما منذ سنوات.. خمسيني يجدد إقامة طليقته 3 مرات بعقد الزواج القديم

10/22/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬فني‭ ‬بإدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الجوازات‭ ‬والهجرة‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬تزوير‭ ‬ارتكبها‭ ‬بحريني‭ ‬56‭ ‬سنة،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظل‭ ‬يجدد‭ ‬إقامة‭ ‬طليقته‭ ‬العربية‭ ‬الجنسية‭ ‬بزعم‭ ‬أنها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬زوجته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬إلغاء‭ ‬إقامتها‭ ‬قدم‭ ‬وثيقة‭ ‬طلاقهما‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يجدد‭ ‬لها‭ ‬الإقامة‭ ‬بزعم‭ ‬استمرار‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬بينهما‭ ‬رغم‭
‬زواجها‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬خليجي،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محاكمة‭ ‬المتهمين،‭ ‬وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكيل‭ ‬المتهم‭.‬

وشهد‭ ‬فني‭ ‬تأشيرات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬وطلب‭ ‬إلغاء‭ ‬إقامة‭ ‬زوجته‭ (‬المتهمة‭ ‬الثانية‭) ‬وعندها‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بتطليق‭ ‬المتهمة‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬كفالته‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬المدة،‭ ‬وانه‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بتجديد‭ ‬إقامتها‭ ‬وطلب‭ ‬ملصق‭ ‬التأشيرة‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬رغم‭ ‬طلاقهما‭ ‬وكان‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬حضوريا‭ ‬وعلى‭ ‬سند‭ ‬استمرار‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬بينهما،‭ ‬كونها‭ ‬أجنبية‭ ‬وتشترط‭ ‬إقامتها‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الزوج‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬قدم‭ ‬مستندات‭ ‬مزورة‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬أنها‭ ‬مازالت‭ ‬على‭ ‬ذمته‭ ‬الزوجية،‭ ‬حيث‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬امام‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬انه‭ ‬بالفعل‭ ‬وقع‭ ‬الطلاق‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬كان‭ ‬يجدد‭ ‬لها‭ ‬الإقامة‭ ‬بزعم‭ ‬انها‭ ‬مازالت‭ ‬زوجته،‭ ‬فيما‭ ‬اعترفت‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالواقعة‭ ‬وأنها‭ ‬تطلقت‭ ‬منه‭ ‬وتزوجت‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬خليجي،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الإقامة‭ ‬لها‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.

وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬إليهما‭ ‬أنهما‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬حتى‭ ‬2021‭ ‬الأول‭ ‬حرف‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬خاصة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬بواسطة‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬وهو‭ ‬موظف،‭ ‬بهدف‭ ‬إظهار‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬بيانات‭ ‬صحيحة‭ ‬بنية‭ ‬استعماله،‭ ‬بان‭ ‬قام‭ ‬بتطليق‭ ‬زوجته‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬وجدد‭ ‬إقامتها‭ ‬كإقامة‭ ‬زوجية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

كما‭ ‬ارتكب‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬محرر‭ ‬رسمي‭ ‬وهو‭ ‬ملصقات‭ ‬تأشيرات‭ ‬في‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬بواسطة‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬موظف‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬بأن‭ ‬حرف‭ ‬بيانات‭ ‬استمارة‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التأشيرة‭ ‬والإقامة،‭ ‬كما‭ ‬استعمل‭ ‬المحرر‭ ‬المزور‭ ‬وهو‭ ‬استمارة‭ ‬طلب‭ ‬التأشيرة‭ ‬والإقامة،‭ ‬كما‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬للمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تهم‭ ‬الاشتراك‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭.‬

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