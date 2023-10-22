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في حكم مهم لمحكمة التمييز الشرعية.. نقض حكم قضى بنفقة زوجية أقل من المتفق عليه بين الزوجين

10/22/2023 7:12:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬إنكار‭ ‬الشخص‭ ‬لتوقيعه‭ ‬الوارد‭ ‬على‭ ‬محرر‭ ‬عرفي‭ ‬لا‭ ‬يهدر‭ ‬حق‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬التمسك‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬متفق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المحرر،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬انه‭ ‬ووفقاً‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الاثبات‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المحرر‭ ‬مؤثراً‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬لإثبات‭ ‬صحة‭ ‬المحرر‭ ‬العرفي‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬نقضها‭ ‬حكماً‭ ‬قدر‭ ‬نفقة‭ ‬شهرية‭ ‬لزوجة‭ ‬بأقل‭ ‬مما‭ ‬اتفقت‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابرام‭ ‬محرر‭ ‬عرفي‭ ‬بينهما،‭ ‬أنكره‭ ‬الزوج‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬وكيل‭ ‬الزوجة‭ ‬أن‭ ‬موكلته‭ ‬اتفقت‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬نفقة‭ ‬شهرية‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نشبت‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما‭ ‬بسبب‭ ‬تخلفه‭ ‬عن‭ ‬الإنفاق‭ ‬عليها‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬أمتنع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬كاملة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬يساره‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الانفاق،‭ ‬مما‭ ‬اضطرها‭ ‬لإقامة‭ ‬دعواها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الشرعية‭ ‬طالبةً‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬القضاء‭ ‬بإلزام‭ ‬الزوج‭ ‬بسداد‭ ‬متخلف‭ ‬النفقة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬المحرر‭ ‬العرفي‭ ‬بينهما،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬قضت‭ ‬لها‭ ‬بمبلغ‭ ‬يقارب‭ ‬ربع‭ ‬المستحق‭ ‬لها،‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬الفترة‭ ‬المتخلف‭ ‬عنها‭ ‬استناداً‭ ‬للسلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬لمحكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬النفقة،‭ ‬حيث‭ ‬طعنت‭ ‬الزوجة‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬طعنها‭ ‬وأيدت‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة،‭ ‬ولم‭ ‬ترتضي‭ ‬الزوجة‭ ‬بهذا‭ ‬الحكم‭ ‬فطعنت‭ ‬عليه‭ ‬مجدداً‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭.‬

ودفع‭ ‬الذوادي‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بخطأ‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وبطلانه‭ ‬للقصور‭ ‬في‭ ‬التسبيب‭ ‬والفساد‭ ‬في‭ ‬الاستدلال‭ ‬ومخالفة‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬الاوراق،‭ ‬وبين‭ ‬في‭ ‬طعنه‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬بما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬والمذيل‭ ‬بتوقيعهما‭ ‬بسبب‭ ‬إنكار‭ ‬الزوج‭ ‬لهذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬لكونه‭ ‬محرر‭ ‬عرفي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬انكار‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬المحرر‭ ‬العرفي‭ ‬لا‭ ‬يدحض‭ ‬حجية‭ ‬المحرر،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحته‭ ‬عبر‭ ‬التحقيق‭ ‬طبقاً‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬القانون‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬المحرر‭ ‬العرفي‭ ‬يعتبر‭ ‬صادراً‭ ‬ممن‭ ‬وقعه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينكر‭ ‬صراحة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منسوب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬أو‭ ‬امضاء‭ ‬أو‭ ‬ختم‭ ‬او‭ ‬بصمة،‭ ‬فإن‭ ‬أنكر‭ ‬توقيعه‭ ‬زال‭ ‬ما‭ ‬للورقة‭ ‬من‭ ‬حجية‭ ‬في‭ ‬الاثبات،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مجرد‭ ‬انكار‭ ‬التوقيع‭ ‬الوارد‭ ‬على‭ ‬المحرر‭ ‬العرفي‭ ‬لا‭ ‬يبرر‭ ‬اهدار‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬يتمسك‭ ‬به،‭ ‬بل‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬المحرر‭ ‬العرفي‭ ‬مؤثراً‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬بالتحقيق‭ ‬لإثبات‭ ‬صحة‭ ‬المحرر‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬بمضاهاة‭ ‬التوقيع‭ ‬أو‭ ‬سماع‭ ‬الشهود‭ ‬أو‭ ‬كليهما‭. ‬

وأضافت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬الزوجة‭ ‬تمسكت‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬بحجية‭ ‬المحرر‭ ‬العرفي‭ ‬فيما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الزوج‭ ‬بالنفقة‭ ‬الشهرية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬المحرر‭ ‬منتجاً‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬محكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬دفاع‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬صحة‭ ‬المحرر‭ ‬بالطرق‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً،‭ ‬بعد‭ ‬إنكار‭ ‬الزوج‭ ‬لتوقيعه‭ ‬الوارد‭ ‬عليها،‭ ‬وقد‭ ‬قدرت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬النفقة‭ ‬الزوجية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طرحت‭ ‬حجية‭ ‬المحرر‭ ‬محل‭ ‬النزاع‭ ‬بينهما،‭ ‬مما‭ ‬يستوجب‭ ‬معه‭ ‬نقض‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬والقضاء‭ ‬مجدداً‭ ‬بإحالة‭ ‬القضية‭ ‬لمحكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬للفصل‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

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