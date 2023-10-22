أوستن: أمريكا ((لن تتردد في التحرك)) عسكريا في حال توسع النزاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) واشنطن
– الوكالات: حذر وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن أمس من أن الولايات المتحدة «لن تتردد في التحرك» عسكريا ضد أي «منظمة» أو «بلد» يسعى إلى «توسيع» النزاع في الشرق الأوسط بين حركة حماس وإسرائيل.
وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاجون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة «التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة»، صرح أوستن لمحطة «ايه بي سي نيوز» مخاطبا «من يسعون الى توسيع النزاع: نصيحتنا هي (لا تقوموا بذلك). نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك».
وأضاف وزير الدفاع: «في الواقع، ما نشهده هو احتمال تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في المنطقة».
وتابع: «لهذه الاسباب، سنقوم باللازم لنتأكد من أن قواتنا متمركزة بشكل جيد وتحظى بالحماية وأننا قادرون على الرد».
وفي بيان صدر ليل السبت-الاحد أفاد وزير الدفاع بأنه سيتم نشر منظومة «ثاد» المضادة للصواريخ وبطاريات «باتريوت» إضافية للدفاع الجوي «عبر المنطقة».
وتابع: «وضعت أخيرا عددا إضافيا من القوات في تأهب استعدادا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة».
وأضاف أن «هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتسهم في الدفاع عن إسرائيل».
ولم يحدد البنتاجون في بيانه عدد الجنود الأمريكيين الذين سينتشرون إضافة الى الجنود الموجودين أصلا في الشرق الاوسط، وخصوصا في العراق حيث تم اخيرا استهداف قوات أمريكية.
كذلك، حذر أوستن أمس عبر ايه بي سي «أي منظمة وأي بلد يسعى الى توسيع النزاع واستغلال هذا الوضع المؤسف للغاية في شكل أكبر». لكنه لم يسمِّ إيران أو حزب الله الذي اتهمته اسرائيل أمس بأنه «يجر لبنان الى حرب».
وأشار أوستن مساء السبت إلى أنه اتخذ هذه التدابير العسكرية «بعد محادثات» مع الرئيس جو بايدن الذي زار اسرائيل يوم الاربعاء.
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