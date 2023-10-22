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أوستن: أمريكا ((لن تتردد في التحرك)) عسكريا في حال توسع النزاع

10/22/2023 7:12:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الامريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬التحرك‮»‬‭ ‬عسكريا‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬‮«‬منظمة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬بلد‮»‬‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬توسيع‮»‬‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وبعد‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬البنتاجون‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشاره‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إيران‭ ‬وقواتها‭ ‬بالوكالة‮»‬،‭ ‬صرح‭ ‬أوستن‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬مخاطبا‭ ‬‮«‬من‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬النزاع‭: ‬نصيحتنا‭ ‬هي‭ (‬لا‭ ‬تقوموا‭ ‬بذلك‭). ‬نحتفظ‭ ‬بحقنا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭ ‬ولن‭ ‬نتردد‭ ‬تاليا‭ ‬في‭ ‬التحرك‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭: ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬هو‭ ‬احتمال‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬للهجمات‭ ‬على‭ ‬قواتنا‭ ‬ومواطنينا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬لهذه‭ ‬الاسباب،‭ ‬سنقوم‭ ‬باللازم‭ ‬لنتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قواتنا‭ ‬متمركزة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وتحظى‭ ‬بالحماية‭ ‬وأننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الرد‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭-‬الاحد‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬نشر‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬ثاد‮»‬‭ ‬المضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬وبطاريات‭ ‬‮«‬باتريوت‮»‬‭ ‬إضافية‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬وضعت‭ ‬أخيرا‭ ‬عددا‭ ‬إضافيا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬تأهب‭ ‬استعدادا‭ ‬للانتشار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬طوارئ‭ ‬احترازية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬جاهزيتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬بسرعة‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬ستعزز‭ ‬جهود‭ ‬الردع‭ ‬الإقليمي‭ ‬وستعزز‭ ‬حماية‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬البنتاجون‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الذين‭ ‬سينتشرون‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الجنود‭ ‬الموجودين‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اخيرا‭ ‬استهداف‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭. ‬

كذلك،‭ ‬حذر‭ ‬أوستن‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬‮«‬أي‭ ‬منظمة‭ ‬وأي‭ ‬بلد‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬النزاع‭ ‬واستغلال‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المؤسف‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يسمِّ‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬اتهمته‭ ‬اسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يجر‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬أوستن‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬اتخذ‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬العسكرية‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬محادثات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬اسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭.‬

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