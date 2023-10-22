بنك السلام يُعلن إضافة الدرهم الإماراتي إلى بطاقة فيزا للدفع المسبق متعددة العملات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبإمكان‭ ‬الزبائن‭ ‬الآن‭ ‬التسوق‭ ‬وإتمام‭ ‬عمليات‭ ‬الشراء‭ ‬بسلاسة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬رسوم‭ ‬إضافية‭ ‬أو‭ ‬أسعار‭ ‬صرف‭ ‬العملات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬المستمرة‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬مرنة‭ ‬ويسيرة‭. ‬وتتوفر‭ ‬بطاقة‭ ‬الدفع‭ ‬المُسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬للطلب‭ ‬بأيّ‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيارة‭ ‬أيّ‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭.‬

وعند‭ ‬التسوق‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬فيزا‭ ‬للدفع‭ ‬المسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬عبر‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬سيتأهل‭ ‬الزبائن‭ ‬لدخول‭ ‬السحوبات‭ ‬الشهرية‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المشتريات‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعادلها‭ ‬باستخدام‭ ‬أي‭ ‬بطاقة‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬بالدرهم‭ ‬الإماراتي‭ ‬أو‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬أو‭ ‬باليورو‭ ‬أو‭ ‬بالجنيه‭ ‬الإسترليني‭ ‬أو‭ ‬بالليرة‭ ‬التركية‭.‬

وسيحظى‭ ‬حاملو‭ ‬بطاقة‭ ‬فيزا‭ ‬بالدرهم‭ ‬الإماراتي‭ ‬بخصومات‭ ‬مُجزية‭ ‬تصل‭ ‬إلى20 ‭%‬ ‭ ‬ضمن‭ ‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬جميرا‭ ‬و15 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬انتركونتيننتال‭ ‬و10 ‭%‬ ‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬ Booking ‭.‬ com ‭ ‬و10 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬الدخول‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬لمتحف‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬القيّمة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬نفتخر‭ ‬باعتمادنا‭ ‬منهجية‭ ‬رقمية‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬العصرية‭ ‬والمتجددة‭ ‬لعملائنا‭. ‬وعليه،‭ ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬إضافة‭ ‬الدرهم‭ ‬الإماراتي‭ ‬إلى‭ ‬باقة‭ ‬العملات‭ ‬المتاحة‭ ‬ضمن‭ ‬بطاقة‭ ‬فيزا‭ ‬للدفع‭ ‬المسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات،‭ ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حملاتنا‭ ‬الترويجية‭ ‬السارية‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مميزة‭ ‬تعزز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬الشاملة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬

وتوفر‭ ‬بطاقة‭ ‬فيزا‭ ‬للدفع‭ ‬المسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬منها‭: ‬كسب‭ ‬نقاط‭ ‬الولاء‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المكافآت،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خصومات‭ ‬وعروض‭ ‬حصرية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬مُزودة‭ ‬بشريحة‭ ‬ذكية‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سهولة‭ ‬تعبئة‭ ‬رصيد‭ ‬البطاقة‭ ‬حتى‭ ‬10 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬بنفت‭ ‬للدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬السحب‭ ‬النقدي‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬حتى‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬ونظرًا‭ ‬لقبولها‭ ‬عالميًا،‭ ‬توفر‭ ‬البطاقة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬خاصية‭ ‬تسلم‭ ‬الإشعارات‭ ‬عبر‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬الحساب‭ ‬الشهري‭ ‬إلكترونيًا،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬معاملات‭ ‬الدفع‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬مُباشرة‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬رسوم‭ ‬صرف‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الدفع‭ ‬بها‭.‬