بنك السلام يُعلن إضافة الدرهم الإماراتي إلى بطاقة فيزا للدفع المسبق متعددة العملات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك السلام إضافة الدرهم الإماراتي إلى العملات الأخرى المُتاحة ضمن بطاقة فيزا للدفع المسبق متعددة العملات، والتي تشمل: الدينار البحريني والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والليرة التركية.
وبإمكان الزبائن الآن التسوق وإتمام عمليات الشراء بسلاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة من دون احتساب رسوم إضافية أو أسعار صرف العملات، وهو ما يتماشى مع جهود بنك السلام المستمرة لتوفير حلول دفع مرنة ويسيرة. وتتوفر بطاقة الدفع المُسبق متعددة العملات للطلب بأيّ من العملات المتاحة عبر التطبيق الإلكتروني أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق زيارة أيّ فرع من فروع البنك.
وعند التسوق باستخدام بطاقة فيزا للدفع المسبق متعددة العملات عبر نقاط البيع أو عبر الإنترنت، سيتأهل الزبائن لدخول السحوبات الشهرية على جائزة نقدية بقيمة 1 , 000 دينار بحريني وذلك مع كل 50 دينارا بحرينيا من مجموع المشتريات أو ما يُعادلها باستخدام أي بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات بالدرهم الإماراتي أو بالدولار الأمريكي أو باليورو أو بالجنيه الإسترليني أو بالليرة التركية.
وسيحظى حاملو بطاقة فيزا بالدرهم الإماراتي بخصومات مُجزية تصل إلى20 % ضمن فنادق ومنتجعات جميرا و15 % في سلسلة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال و10 % عبر موقع Booking . com و10 % على تذاكر الدخول ذات الأولوية لمتحف المستقبل في دبي، وغيرها من العروض القيّمة.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «نحن في بنك السلام، نفتخر باعتمادنا منهجية رقمية لتلبية الاحتياجات العصرية والمتجددة لعملائنا. وعليه، يسعدنا أن نعلن إضافة الدرهم الإماراتي إلى باقة العملات المتاحة ضمن بطاقة فيزا للدفع المسبق متعددة العملات، كما سيتمكن الزبائن من التأهل للمشاركة في حملاتنا الترويجية السارية حتى نهاية العام الحالي والحصول على فرصة الفوز بجوائز نقدية قيّمة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزامنا بتقديم حلول مالية مميزة تعزز التجربة المصرفية الشاملة لعملائنا الكرام».
وتوفر بطاقة فيزا للدفع المسبق متعددة العملات من بنك السلام مجموعة واسعة من المزايا الحصرية منها: كسب نقاط الولاء في برنامج المكافآت، والاستفادة من خصومات وعروض حصرية، كما أنها مُزودة بشريحة ذكية لمزيد من الأمن والأمان، بالإضافة إلى سهولة تعبئة رصيد البطاقة حتى 10 , 000 دينار بحريني من خلال تطبيق بنك السلام أو عبر بوابة بنفت للدفع الإلكتروني أو عن طريق أيّ من فروع البنك، مع إمكانية السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي حتى 500 دينار بحريني. ونظرًا لقبولها عالميًا، توفر البطاقة للمستخدمين خاصية تسلم الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة، والاطلاع على كشف الحساب الشهري إلكترونيًا، وتنفيذ معاملات الدفع بالعملات الأجنبية مُباشرة دون احتساب رسوم صرف على العملة التي تم الدفع بها.
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