Monday, 23 October 2023 03:04 GMT

بنك ((إلى)) يوفر خدمة الدفع عبر محفظة سامسونج لعملائه

10/22/2023 7:12:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬سريع‭ ‬النمو،‭ ‬والمتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك ABC ‭ ‬،‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬والبطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والبطاقات‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭. ‬ويمكن‭ ‬لمستخدمي‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الدفع‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬السفر‭ ‬عبر‭ ‬خدمة‭ ‬الدفع‭ ‬الجديدة‭ ‬هذه‭.‬

وتُعد‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭ ‬خيارًا‭ ‬سهلًا‭ ‬للدفع‭ ‬باستخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭. ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬مع‭ ‬سامسونج‭ ‬إتمام‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬اللا‭ ‬تلامسية‭ ‬عبر‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬أو‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والتطبيقات‭. ‬وسيستطيع‭ ‬جميع‭ ‬العملاء‭ ‬الدفع‭ ‬بسهولة‭ ‬بخطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬سامسونج‭ ‬أو‭ ‬الساعات‭ ‬الذكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬القصّاب،‭ ‬رئيس‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بإبقاء‭ ‬العميل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭. ‬ستساعد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بطريقة‭ ‬ذكية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬نسوا‭ ‬حمل‭ ‬النقود‭ ‬أو‭ ‬البطاقات،‭ ‬وهي‭ ‬مفيدة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬السفر‭. ‬سنواصل‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬مقدمي‭ ‬حلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ليستفيد‭ ‬عملاؤنا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬ويتمتعوا‭ ‬بتجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سهلة‭ ‬وبسيطة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬قال‭ ‬فادي‭ ‬أبو‭ ‬شمط،‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬في‭ ‬سامسونج‭ ‬جلف‭ ‬للإلكترونيات‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إبرام‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬تزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بوسيلة‭ ‬آمنة‭ ‬ومريحة‭ ‬للدفع‭ ‬باستخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬سامسونج‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬توفيرها‭ ‬تجربة‭ ‬دفع‭ ‬سهلة،‭ ‬فإن‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭ ‬تتفرد‭ ‬بميزات‭ ‬الأمان‭ ‬المتقدمة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬سامسونج‭ ‬نوكس،‭ ‬لتضمن‭ ‬بذلك‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لمعلومات‭ ‬العملاء‭ ‬الشخصية‭ ‬والمالية‭. ‬إذ‭ ‬يعمل‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬وتحييد‭ ‬أي‭ ‬وصول‭ ‬غير‭ ‬مصرح‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬التلاعب‭ ‬على‭ ‬الجهاز،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬المستهلكين‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الطمأنينة‭. ‬وباستخدام‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج،‭ ‬سيتسنى‭ ‬للعملاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬راحة‭ ‬البال‭ ‬أثناء‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المتاجر،‭ ‬محلياً‭ ‬أو‭ ‬دولياً‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬العملاء،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬أفضل‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬إحدى‭ ‬أحدث‭ ‬الإضافات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬العملاء‭. ‬ومع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬إصدارا‭ ‬للتطبيق‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحسينات‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الجديدة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬بانتظام‭ ‬وواجهة‭ ‬المستخدم‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مرموقة،‭ ‬أضاف‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬معنى‭ ‬جديد‭ ‬كليًا‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬يتوافق‭ ‬ويتكامل‭ ‬مع‭ ‬أنماط‭ ‬حياة‭ ‬العملاء‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‮»‬‭. ‬وبهدف‭ ‬حماية‭ ‬بيانات‭ ‬معلومات‭ ‬العملاء‭ ‬الشخصية‭ ‬والمالية‭ ‬توفر‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭ ‬للمستخدمين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الأمان‭ ‬الفريدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عملية‭ ‬الترميز‭ (‬ Tokenization ‭) . ‬وتوفر‭ ‬تقنية‭ ‬الترميز‭ ‬الحماية‭ ‬لمعلومات‭ ‬الدفع‭ ‬الحساسة‭ ‬للعميل‭ ‬عبر‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬رمز‮»‬‭ ‬خاص‭ ‬بالجهاز‭. ‬وفي‭ ‬معاملات‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬يتم‭ ‬عادة‭ ‬استخدام‭ ‬الرموز‭ ‬لحماية‭ ‬بيانات‭ ‬العميل‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يقوم‭ ‬النظام‭ ‬الأمني‭ ‬سامسونج‭ ‬نوكس‭ (‬ Samsung ‭ ‬ Knox ‭)
‬بمراقبة‭ ‬وحماية‭ ‬هاتف‭ ‬العميل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة‭ ‬والتهديدات‭ ‬الأخرى‭.‬

والآن،‭ ‬سيتسنى‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬إضافة‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬للصراف‭ ‬الآلي‭ ‬أو‭ ‬البطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬البطاقة‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بخدمات‭ ‬دفع‭ ‬آمنة‭ ‬وسهلة‭. ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭. ‬

MENAFN22102023000055011008ID1107283957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث