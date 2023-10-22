بنك ((إلى)) يوفر خدمة الدفع عبر محفظة سامسونج لعملائه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام بنك «إلى»، البنك الرقمي سريع النمو، والمتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، والمدعوم من قبل بنك
ABC ، بتوفير خدمة استخدام بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع عبر محفظة سامسونج. ويمكن لمستخدمي بطاقات «إلى» الدفع بطريقة آمنة وسلسة في البحرين وفي السفر عبر خدمة الدفع الجديدة هذه.
وتُعد محفظة سامسونج خيارًا سهلًا للدفع باستخدام الأجهزة التي توفر هذه الخدمة. ويمكن للعملاء من خلال تعاون بنك «إلى» مع سامسونج إتمام عمليات الدفع اللا تلامسية عبر نقاط البيع المحلية والدولية أو الدفع عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات. وسيستطيع جميع العملاء الدفع بسهولة بخطوات بسيطة على أجهزة سامسونج أو الساعات الذكية الخاصة بهم.
وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قال محمد القصّاب، رئيس التجربة الرقمية في بنك «إلى»: «يؤكد البنك على التزامه بإبقاء العميل على رأس أولوياته من خلال توفير خدمة الدفع عبر محفظة سامسونج. ستساعد مثل هذه الشراكات العملاء على الدفع بطريقة ذكية حتى لو نسوا حمل النقود أو البطاقات، وهي مفيدة خاصة في السفر. سنواصل عقد الشراكات مع أبرز مقدمي حلول التكنولوجيا ليستفيد عملاؤنا بمزيد من الراحة ويتمتعوا بتجربة مصرفية سهلة وبسيطة».
وفي هذا الإطار، قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: «يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع بنك «إلى» والتي تتيح لنا تزويد عملائنا في البحرين بوسيلة آمنة ومريحة للدفع باستخدام أجهزة سامسونج الخاصة بهم. وعلاوة على توفيرها تجربة دفع سهلة، فإن محفظة سامسونج تتفرد بميزات الأمان المتقدمة عبر نظام سامسونج نوكس، لتضمن بذلك توفير الحماية لمعلومات العملاء الشخصية والمالية. إذ يعمل النظام على مراقبة وتحييد أي وصول غير مصرح به أو التلاعب على الجهاز، مما يمنح المستهلكين أعلى درجات الطمأنينة. وباستخدام محفظة سامسونج، سيتسنى للعملاء مزيد من راحة البال أثناء التسوق عبر الإنترنت أو في المتاجر، محلياً أو دولياً. ويعكس هذا التعاون مع بنك «إلى» حرصنا على إرساء معايير جديدة للابتكار والتركيز على العملاء، بما ينسجم مع التزامنا بتشكيل مستقبل رقمي أفضل للجميع».
وتُعتبر هذه الخدمة إحدى أحدث الإضافات العديدة التي تم طرحها ليستفيد منها العملاء. ومع أكثر من 85 إصدارا للتطبيق حتى الآن، بما في ذلك تحسينات التطبيقات والمنتجات الجديدة والخدمات التي يتم طرحها بانتظام وواجهة المستخدم الحائزة على جوائز مرموقة، أضاف بنك «إلى» معنى جديد كليًا للخدمات المصرفية يتوافق ويتكامل مع أنماط حياة العملاء المتغيرة باستمرار». وبهدف حماية بيانات معلومات العملاء الشخصية والمالية توفر محفظة سامسونج للمستخدمين مجموعة من معايير الأمان الفريدة بما في ذلك عملية الترميز ( Tokenization ) . وتوفر تقنية الترميز الحماية لمعلومات الدفع الحساسة للعميل عبر تحويلها إلى «رمز» خاص بالجهاز. وفي معاملات عبر الأجهزة المحمولة يتم عادة استخدام الرموز لحماية بيانات العميل والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام البطاقات. وعلاوة على ذلك يقوم النظام الأمني سامسونج نوكس ( Samsung Knox )
بمراقبة وحماية هاتف العميل بشكل مستمر من البرامج الضارة والتهديدات الأخرى.
والآن، سيتسنى لعملاء بنك «إلى» إضافة بطاقة «إلى» للصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية أو البطاقة مسبقة الدفع الخاصة بهم إلى محفظة سامسونج والاستمتاع بخدمات دفع آمنة وسهلة. للمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة يمكن للعملاء التواصل مع مركز اتصال بنك «إلى» في أي وقت.
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