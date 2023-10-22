بنك ((إلى)) يوفر خدمة الدفع عبر محفظة سامسونج لعملائه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ABC

وتُعد‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭ ‬خيارًا‭ ‬سهلًا‭ ‬للدفع‭ ‬باستخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭. ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬مع‭ ‬سامسونج‭ ‬إتمام‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬اللا‭ ‬تلامسية‭ ‬عبر‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬أو‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والتطبيقات‭. ‬وسيستطيع‭ ‬جميع‭ ‬العملاء‭ ‬الدفع‭ ‬بسهولة‭ ‬بخطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬سامسونج‭ ‬أو‭ ‬الساعات‭ ‬الذكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬القصّاب،‭ ‬رئيس‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بإبقاء‭ ‬العميل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭. ‬ستساعد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بطريقة‭ ‬ذكية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬نسوا‭ ‬حمل‭ ‬النقود‭ ‬أو‭ ‬البطاقات،‭ ‬وهي‭ ‬مفيدة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬السفر‭. ‬سنواصل‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬مقدمي‭ ‬حلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ليستفيد‭ ‬عملاؤنا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬ويتمتعوا‭ ‬بتجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سهلة‭ ‬وبسيطة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬قال‭ ‬فادي‭ ‬أبو‭ ‬شمط،‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬في‭ ‬سامسونج‭ ‬جلف‭ ‬للإلكترونيات‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إبرام‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬تزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بوسيلة‭ ‬آمنة‭ ‬ومريحة‭ ‬للدفع‭ ‬باستخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬سامسونج‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬توفيرها‭ ‬تجربة‭ ‬دفع‭ ‬سهلة،‭ ‬فإن‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭ ‬تتفرد‭ ‬بميزات‭ ‬الأمان‭ ‬المتقدمة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬سامسونج‭ ‬نوكس،‭ ‬لتضمن‭ ‬بذلك‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لمعلومات‭ ‬العملاء‭ ‬الشخصية‭ ‬والمالية‭. ‬إذ‭ ‬يعمل‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬وتحييد‭ ‬أي‭ ‬وصول‭ ‬غير‭ ‬مصرح‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬التلاعب‭ ‬على‭ ‬الجهاز،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬المستهلكين‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الطمأنينة‭. ‬وباستخدام‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج،‭ ‬سيتسنى‭ ‬للعملاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬راحة‭ ‬البال‭ ‬أثناء‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المتاجر،‭ ‬محلياً‭ ‬أو‭ ‬دولياً‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬العملاء،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬أفضل‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬إحدى‭ ‬أحدث‭ ‬الإضافات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬العملاء‭. ‬ومع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬إصدارا‭ ‬للتطبيق‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحسينات‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الجديدة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬بانتظام‭ ‬وواجهة‭ ‬المستخدم‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مرموقة،‭ ‬أضاف‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬معنى‭ ‬جديد‭ ‬كليًا‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬يتوافق‭ ‬ويتكامل‭ ‬مع‭ ‬أنماط‭ ‬حياة‭ ‬العملاء‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‮»‬‭. ‬وبهدف‭ ‬حماية‭ ‬بيانات‭ ‬معلومات‭ ‬العملاء‭ ‬الشخصية‭ ‬والمالية‭ ‬توفر‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭ ‬للمستخدمين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الأمان‭ ‬الفريدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عملية‭ ‬الترميز‭ (‬ Tokenization ‭) . ‬وتوفر‭ ‬تقنية‭ ‬الترميز‭ ‬الحماية‭ ‬لمعلومات‭ ‬الدفع‭ ‬الحساسة‭ ‬للعميل‭ ‬عبر‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬رمز‮»‬‭ ‬خاص‭ ‬بالجهاز‭. ‬وفي‭ ‬معاملات‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬يتم‭ ‬عادة‭ ‬استخدام‭ ‬الرموز‭ ‬لحماية‭ ‬بيانات‭ ‬العميل‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يقوم‭ ‬النظام‭ ‬الأمني‭ ‬سامسونج‭ ‬نوكس‭ (‬ Samsung ‭ ‬ Knox ‭)

‬بمراقبة‭ ‬وحماية‭ ‬هاتف‭ ‬العميل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة‭ ‬والتهديدات‭ ‬الأخرى‭.‬

والآن،‭ ‬سيتسنى‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬إضافة‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬للصراف‭ ‬الآلي‭ ‬أو‭ ‬البطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬البطاقة‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬محفظة‭ ‬سامسونج‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بخدمات‭ ‬دفع‭ ‬آمنة‭ ‬وسهلة‭. ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭. ‬