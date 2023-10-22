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هيئة السياحة تشارك في الدورة 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

10/22/2023 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مدينة‭ ‬سمرقند‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬16‭ - ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وقد‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬الهيئة‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬دولة‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المنظمة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزراء‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬السياحة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬سلّط‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شوكت‭ ‬ميرضيائيف‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الماثلة‭ ‬امام‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭)‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬مساهمة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬كلمته‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬السياحة‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وأسرعها‭ ‬نموا،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬قرابة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي‭ ‬وما‭ ‬نسبته‭ ‬7 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬العالم‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬رحّب‭ ‬زوراب‭ ‬بولوليكاشفيلي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬بالوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سمرقند،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬العمومية‭ ‬باعتبارها‭ ‬جهداً‭ ‬جماعياً‭ ‬لجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الأولويات‭ ‬المشتركة‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للسياحة‭ ‬العالمية‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والتعليم‭ ‬المستدام‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬عقد‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬زوراب‭ ‬بولوليكاشفيلي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬الخطوات‭ ‬اللافتة‭ ‬المتخذة‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬للتعاون‭ ‬والمواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬وعمليات‭ ‬المنظمة‭ ‬باعتبارها‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمنظمة‭.‬

إضافة‭ ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭ ‬نظراءه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬السياحية‭ ‬المشتركة‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬للترويج‭ ‬المشترك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬كوجهات‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭.‬

وشارك‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬وزارية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬التعليم‭ ‬السياحي‭ ‬العالمي‭ ‬بمشاركة‭ ‬السيد‭ ‬جوردي‭ ‬توريس‭ ‬فالكو‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬أندورا،‭ ‬والسيدة‭ ‬آنايانسي‭ ‬كارولينا‭ ‬رودريغز‭ ‬كاستيلو‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬غواتيمالا،‭ ‬والسيدة‭ ‬كريستينا‭ ‬غارسيا‭ ‬فراسكو‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬الفلبين،‭ ‬والسيد‭ ‬رودني‭ ‬سيكومبا‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬زامبيا‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬وفد‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬اجتماعين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمنظمة‭. ‬وضمن‭ ‬أجندة‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأحد‭ ‬أسرع‭ ‬قطاعات‭ ‬السياحة‭ ‬نموا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬إبراز‭ ‬منحها‭ ‬استضافة‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬التاسع‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬فعالية‭ ‬سياحية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المشاركة،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬المشاركة‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأممي‭ ‬المرموق‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بصورة‭ ‬رئيسية‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الفرص‭ ‬والتوجهات‭ ‬الأنسب‭ ‬لصياغة‭ ‬سياسات‭ ‬جديدة‭ ‬وآليات‭ ‬فاعلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬مع‭ ‬تجسير‭ ‬الفجوة‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المهارات‭ ‬وتغذية‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬العالية‭. ‬وتمثل‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لإبراز‭ ‬مبادرات‭ ‬المنظمة‭ ‬المحورية‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬ضوء‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬للترويج‭ ‬للمملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‮»‬‭.‬

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