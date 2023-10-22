استعراض تعزيز التعاون بين معهد الإدارة العامة وجامعة الخليج العربي

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي، لبحث واستعراض مجالات تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين معهد الإدارة العامة وجامعة الخليج العربي لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية وتطوير الخطط والمشاريع الإستراتيجية التي من شأنها أن تسهم في تمكين وتدريب الكوادر الإدارية والأكاديمية في الجامعة ما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي.
وأكّدت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة مواصلة دعم المعهد التام لبرامج ومشاريع جامعة الخليج العربي بما يُحقق الرؤى الثنائية المشتركة، مشيدةً بالإنجازات المُشرّفة التي تمكّنت جامعة الخليج العربي من تحقيقها وبجدارة خلال مسيرتها المعطاءة طوال أكثر من أربعة عقود.
من جانبه أشاد الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بعمق العلاقة التي تجمع جامعة الخليج العربي ومعهد الإدارة العامة، التي تسهم بدورها في تبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجالات، وتقديم أفضل البرامج التدريبية للكوادر الإدارية والاكاديمية في جامعة الخليج العربي، موضحًا أهمية المواصلة في تعميق سبل التعاون ما بين جامعة والمعهد على الصعيد البحثي والتدريبي والمشاريع التنموية المشتركة.
يشار إلى أن جامعة الخليج العربي وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع معهد الإدارة العامة تهدف إلى تعميق التعاون المشترك في مجال التدريب والاستشارات وتنمية وتطوير الموارد البشرية والدراسات العلمية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة، وتحقيقاً للتعاون المشترك.
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