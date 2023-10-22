استعراض تعزيز التعاون بين معهد الإدارة العامة وجامعة الخليج العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأكّدت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬المعهد‭ ‬التام‭ ‬لبرامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بما‭ ‬يُحقق‭ ‬الرؤى‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المُشرّفة‭ ‬التي‭ ‬تمكّنت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬تحقيقها‭ ‬وبجدارة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬المعطاءة‭ ‬طوال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬للكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬والاكاديمية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أهمية‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬والمعهد‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬البحثي‭ ‬والتدريبي‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‭. ‬

‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وقعت‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬والاستشارات‭ ‬وتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والدراسات‭ ‬العلمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭. ‬