وزير المالية: البناء والإنجاز الذي تحققه الكفاءات الوطنية هو أساس تحقيق المستقبل المزدهر لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن البناء والإنجاز الذي تحققه الكفاءات الوطنية هو الأساس لتحقيق المستقبل المزدهر لمملكة البحرين؛ فأبناء الوطن هم الثروة الحقيقية التي يجب مواصلة الاستثمار فيهم،
من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات بإرادةٍ عالية وعملٍ متقن، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني منتسبي الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث ثمّن الدور الهام الذي يضطلع به برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في صقل وتنمية مهارات منتسبي البرنامج وإطلاعهم على آلية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، بما يحقق التطلعات المنشودة في تطوير العمل الحكومي، والدفع به نحو مستويات أكبر من الكفاءة والتميز.
ولفت إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمامٍ وحرص على مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية وجعلهم دائماً على قائمة الأولويات بما يدعم مسارات العمل الحكومي، ويسهم في خلق آفاقٍ متجددة للتميز والعطاء، مشيداً بما يبذله منتسبو الدفعة الثامنة من جهود حثيثة، وما يتسمون به من حسٍ عالٍ للمسؤولية والتفاني في العمل، منوهاً بما طرحه منتسبي البرنامج من أفكار ومشاريع عززت من مهاراتهم وخبراتهم على صعيد العمل الحكومي.
من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يوليه معاليه من حرص واهتمام لدعم الكوادر الحكومية بما يشكل دافعاً لبذل المزيد من العطاء تحقيقاً للتطلعات والأهداف المرجوة.
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