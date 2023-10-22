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وزير المالية: البناء والإنجاز الذي تحققه الكفاءات الوطنية هو أساس تحقيق المستقبل المزدهر لمملكة البحرين

10/22/2023 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬البناء‭ ‬والإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬لتحقيق‭ ‬المستقبل‭ ‬المزدهر‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬فأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬هم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيهم،‮
‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬بإرادةٍ‭ ‬عالية‭ ‬وعملٍ‭ ‬متقن،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬منتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬ثمّن‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬وتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬منتسبي‭ ‬البرنامج‭ ‬وإطلاعهم‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬صنع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬والدفع‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتميز‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وجعلهم‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الأولويات‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬آفاقٍ‭ ‬متجددة‭ ‬للتميز‭ ‬والعطاء،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يبذله‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة،‭ ‬وما‭ ‬يتسمون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حسٍ‭ ‬عالٍ‭ ‬للمسؤولية‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬طرحه‭ ‬منتسبي‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬ومشاريع‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬معاليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬لدعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يشكل‭ ‬دافعاً‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المرجوة‭. ‬

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