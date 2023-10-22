وزير المالية يستقبل سفير كندا لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد جان فيليب لينتو، سفير كندا لدى مملكة البحرين المقيم في مدينة الرياض.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، حيث تم استعراض مسارات التعاون الثنائي بين البحرين وكندا، وما تشهده من نماء على الصعد كافة، لافتاً إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
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