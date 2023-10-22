وزير المالية يستقبل سفير كندا لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وكندا،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬نماء‭ ‬على‭ ‬الصعد‭ ‬كافة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والمواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬