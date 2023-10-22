في ختام الملتقى العلمي الـ 21 للإعاقةالدعوة إلى تفعيل الدليل الشامل للتعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أوصى‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬السنوي‭ ‬الـ‭ ‬21،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للإعاقة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭ ‬والإعاقات‭ ‬النمائية‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بإعداد‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الانتقالية‭ ‬لتعليم‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والجامعية‭ ‬وتكليف‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الخليجية‭ ‬بتفعيل‭ ‬الدليل‭ ‬الشامل‭ ‬للتعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

ودعوا‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬دمج‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭.. ‬الفرص‭ ‬والتحديات‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬المناهج‭ ‬والمقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬بما‭ ‬يتواءم‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬الإعاقة‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬الشامل‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭.‬





وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬للملتقى‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬مريم‭ ‬الشيراوي،‭ ‬أستاذ‭ ‬التربية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭ ‬والإعاقات‭ ‬النمائية‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بجامعة‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬الملتقي‭ ‬حقق‭ ‬أهدافه‭ ‬التي‭ ‬رسمت‭ ‬له‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أحدث‭ ‬التجارب‭ ‬التعليمية‭ ‬الجامعية‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والدولية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتم‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والأفكار‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬الراهنة‭ ‬لتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الابتكار‭ ‬والخدمات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬حول‭ ‬إدماج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

وتناول‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬أربع‭ ‬جلسات‭ ‬علمية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ثلاث‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية،‭ ‬وجولات‭ ‬سياحية‭ ‬للضيوف‭ ‬بمشاركة‭ ‬150‭ ‬ناشطًا‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والكوادر‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭.‬

وناقشت‭ ‬الجلسات‭ ‬العلمية‭ ‬16‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬تضمنت‭ ‬محاور‭ ‬حول‭ ‬التهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لدمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الدمج،‭ ‬وآليات‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬الدمج‭ ‬الجامعي‭ ‬للطلاب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬كلً‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وكلية‭ ‬الخليج‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وجامعة‭ ‬الكويت‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعليم‭ ‬التطبيقي‭ ‬والتدريب‭ ‬بالكويت،‭ ‬والكلية‭ ‬التقنية‭ ‬وجامعة‭ ‬طيبة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تجاربهم‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الدمج‭ ‬الجامعي‭ ‬لطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬الأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التطرّق‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬هي‭ ‬الورقة‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬عميدة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬د‭. ‬فاطمة‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬الطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وتضمنت‭ ‬الورقة‭ ‬البحثية‭ ‬محور‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭.‬

وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬78‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬تحدوا‭ ‬صعوبات‭ ‬إعاقتهم‭ ‬وأصرّوا‭ ‬بهمتهم‭ ‬أن‭ ‬يلتحقوا‭ ‬بمقاعد‭ ‬الدراسة‭ ‬منهم‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية،‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬البصرية،‭ ‬و28‭ ‬من‭ ‬السمعية،‭ ‬32‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬الحركية،‭ ‬والإعاقة‭ ‬المتعددة‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬طالب‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬فقط‭.‬

وتطرّقت‭ ‬المالكي‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬طلاب‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬المُفصل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬كُليّة‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لطلبة‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬فقط‭ ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬وجود‭ ‬طالب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬15‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬9‭ ‬منهم‭ ‬إناث‭ ‬و6‭ ‬ذكور،‭ ‬كما‭ ‬بيّنت‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬وجود‭ ‬12‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬منهم‭ ‬7‭ ‬إناث‭ ‬و5‭ ‬ذكور،‭ ‬وفي‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬سجلت‭ ‬الجامعة‭ ‬وجود‭ ‬طالب‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬وفي‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬يوجد‭ ‬طالبتان‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬فقط،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬طلبة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والماجستير‭ ‬سجلت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬طالبة‭ ‬ماجستير‭ ‬واحدة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية‭ ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬الجامعة‭ ‬28‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية‭ ‬17‭ ‬منهم‭ ‬طالبات‭ ‬و11‭ ‬منهم‭ ‬طُلاب،‭ ‬حيث‭ ‬بيّنت‭ ‬الأرقام‭ ‬وجود‭ ‬17‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬10‭ ‬منهم‭ ‬طالبات‭ ‬إناث‭ ‬و7‭ ‬ذكور،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية‭ ‬بمجموع‭ ‬2‭ ‬فقط،‭ ‬وفي‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬سجلت‭ ‬الجامعة‭ ‬طالبة‭ ‬هندسة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬وفي‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬وجود‭ ‬3‭ ‬طالبات،‭ ‬وكلية‭ ‬العلوم‭ ‬سجلت‭ ‬طالبة‭ ‬واحدة،‭ ‬وحول‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬فقد‭ ‬بيّنت‭ ‬الأرقام‭ ‬وجود‭ ‬4‭ ‬طلاب‭ ‬منهم‭ ‬طالبة‭ ‬واحدة،‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬ذكور‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الإعاقة‭ ‬الحركية‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬مجموع‭ ‬طلبتها‭ ‬32‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬منهم‭ ‬16‭ ‬إنثى‭ ‬و16‭ ‬ذكرًا،‭ ‬ففي‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬12‭ ‬منهم‭ ‬8‭ ‬إناث‭ ‬و4‭ ‬ذكور،‭ ‬وفي‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬5‭ ‬طلاب‭ ‬منهم‭ ‬3‭ ‬طالبات‭ ‬وطالبان،‭ ‬وفي‭ ‬الحقوق‭ ‬4‭ ‬منهم‭ ‬طالبة‭ ‬واحدة‭ ‬و3‭ ‬طلبة‭ ‬ذكور،‭ ‬وفي‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬يوجد‭ ‬طالبة‭ ‬واحدة‭ ‬و3‭ ‬ذكور،‭ ‬وفي‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬3‭ ‬إناث‭ ‬وطالبان‭ ‬بمجموع‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الحركية،‭ ‬وفي‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬الجامعة‭ ‬طالبين‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬فقط‭.‬

وتضمنت‭ ‬فئة‭ ‬الإعاقة‭ ‬المتعددة‭ ‬طالبا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬أيّة‭ ‬إناث‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الإعاقة‭ ‬أو‭ ‬أيّة‭ ‬طُلاب‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬كليات‭ ‬الجامعة‭ ‬السبعة‭.‬

ومن‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬لها‭ ‬د‭. ‬المالكي‭ ‬ضرورة‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمرات‭ ‬واللقاءات‭ ‬الدورية‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطوّر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬الطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وأوصت‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجان‭ ‬خاصة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬لمتابعة‭ ‬متطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ومتابعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬ورفع‭ ‬التقارير‭ ‬والتوصيات‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭.‬

كما‭ ‬أوصت‭ ‬بطرح‭ ‬منهج‭ ‬خاص‭ ‬إلزامي‭ ‬بتعليم‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬يُدرس‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬للطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وغرف‭ ‬دراسية‭ ‬واستراحات‭ ‬خاصة‭ ‬ملائمة‭ ‬لكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬وتوزيع‭ ‬المقاعد‭ ‬الدراسية‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬لطبيعة‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمثال‭ ‬توزيع‭ ‬مقاعد‭ ‬الفصول‭ ‬الخاصة‭ ‬للإعاقة‭ ‬السمعية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬ U ‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬السليم‭ ‬أثناء‭ ‬المحاضرة،‭ ‬وآخر‭ ‬توصية‭ ‬تلخصت‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجمعيات‭ ‬المعنية‭ ‬بأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬معها‭ ‬لمصلحة‭ ‬الطلبة‭.‬

حيث‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬5‭ ‬توصيات‭ ‬رئيسية‭ ‬تضمنت‭ ‬تكليف‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬بإعداد‭ ‬دليل‭ ‬شامل‭ ‬للتعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وإعداد‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الانتقالية‭ ‬لتعليم‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والجامعية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬الشامل‭ ‬إلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬وتهيئة‭ ‬المناهج‭ ‬والمقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وأشارت‭ ‬التوصية‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭.‬