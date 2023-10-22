فورد إيفرست الجديدة.. 6 أنماط قيادة للمغامرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬كبير‭ ‬مهندسي‭ ‬منصّة‭ ‬فورد‭ ‬إيفرست،‭ ‬إيان‭ ‬فوستون‭: ‬‮«‬أردنا‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬العملاء‭ ‬بالسيارة‭ ‬عند‭ ‬الانطلاق‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬وعرة‭. ‬لذلك‭ ‬ركّزنا‭ ‬على‭ ‬منحهم‭ ‬سيارة‭ ‬متنوّعة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬وثابتة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬السطوح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدها‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬تتضافر‭ ‬لجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬طرازاتت‭ ‬إيفرست‭ ‬قدرةً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وبمجرّد‭ ‬تحريك‭ ‬قرص‭ ‬دائريّ،‭ ‬يمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬الجيل‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬فورد‭ ‬إيفرست‭ ‬اختيار‭ ‬أحد‭ ‬ستة‭ ‬أنماط‭ ‬قيادة‭ ‬مصمّمة‭ ‬لتحسين‭ ‬مستويات‭ ‬الراحة‭ ‬وقدرات‭ ‬القيادة‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬الوعرة‭. ‬وهذه‭ ‬الأنماط‭ ‬هي‭: ‬النمط‭ ‬العادي‭ -‬وهو‭ ‬مخصّص‭ ‬للاستخدام‭ ‬اليومي‭ ‬ويمكن‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬الوعرة‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬العامّة‭. ‬والنمط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ – يزيد‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬عبر‭ ‬تقليل‭ ‬استجابة‭ ‬الخانق‭ ‬ورفع‭ ‬التروس‭ ‬مبكراً‭ ‬وإضافة‭ ‬ضوابط‭ ‬أكثر‭ ‬اقتصاداً‭ ‬لمثبّت‭ ‬السرعة‭.‬







إلى‭ ‬جانب‭ ‬نمط‭ ‬القطر‭/‬السحب‭ ‬الذي‭ ‬صمم‭ ‬ليستخدم‭ ‬عند‭ ‬القطر‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬حمولة‭ ‬ثقيلة،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬توقيت‭ ‬نقل‭ ‬الحركة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬قوّة‭ ‬المحرّك‭ ‬وقدرة‭ ‬الفرملة‭ ‬على‭ ‬التضاريس‭ ‬الجبليّة،‭ ‬كما‭ ‬أنّه‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬التوجيه‭ ‬لتحسين‭ ‬التحكّم‭ ‬بالسيّارة‭.‬

أما‭ ‬نمط‭ ‬الطرق‭ ‬الزلقة‭ ‬فيستخدم‭ ‬على‭ ‬الأسطح‭ ‬الصلبة‭ ‬والزلقة،‭ ‬مثل‭ ‬العشب‭ ‬الرطب‭. ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬إنتاجيّة‭ ‬المحرك‭ ‬وناقل‭ ‬الحركة‭ ‬لتقليل‭ ‬دوران‭ ‬العجلة‭ ‬في‭ ‬مكانها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬التحكّم‭ ‬بالجرّ‭ ‬لتعزيز‭ ‬السيطرة‭ ‬والتحكّم‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬نمط‭ ‬الطرق‭ ‬الطينيّة‭/‬الحفر‭ ‬يستخدم‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬الوعرة‭ ‬وذات‭ ‬المسارات‭ ‬الناعمة‭ ‬أو‭ ‬الموحلة‭ ‬أو‭ ‬المتعرّجة‭ ‬أو‭ ‬المغمورة‭ ‬بالمياه،‭ ‬وقد‭ ‬صمّم‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬السيارة‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬لبعض‭ ‬العجلات‭ ‬بالانزلاق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إزالة‭ ‬الطين‭ ‬عن‭ ‬الإطارات‭. ‬

بينما‭ ‬الرمال‭ ‬هو‭ ‬نمط‭ ‬آخر‭ ‬مخصّص‭ ‬للطرقات‭ ‬الوعرة‭ ‬ومصمّم‭ ‬للاستخدام‭ ‬على‭ ‬الرمال‭ ‬والثلوج‭ ‬الكثيفة،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬قوّة‭ ‬المحرّك‭ ‬وتغيير‭ ‬التروس‭ ‬والتحكم‭ ‬بالثبات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬السيارة‭.‬

وتتوافق‭ ‬أنماط‭ ‬القيادة‭ ‬الاختيارية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الأخرى‭ ‬المصممة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقدرات‭ ‬السيارة،‭ ‬مثل‭ ‬إمكانية‭ ‬إقفال‭ ‬الترس‭ ‬التفاضلي‭ ‬الخلفي‭ ‬إلكترونياً‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬تفعيله‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬ SYNC ‭ ‬المخصّصة‭ ‬للطرقات‭ ‬الوعرة،‭ ‬أو‭ ‬التحكّم‭ ‬في‭ ‬نزول‭ ‬المنحدرات،‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬التحكم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المتكامل‭ ‬في‭ ‬فرامل‭ ‬المقطورة،‭ ‬أو‭ ‬كاميرا‭ ‬الرؤية‭ ‬الأمامية‭ (‬إن‭ ‬وجدت‭) ‬مع‭ ‬صور‭ ‬لمسار‭ ‬السيّارة‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬المعلومات‭ ‬والترفيه‭ ‬ذات‭ ‬الحجم‭ ‬الكبير‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنّ‭ ‬تقنيات‭ ‬الجيل‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬فورد‭ ‬إيفرست‭ ‬تم‭ ‬اختبارها‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬دول،‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭ ‬والطبيعة‭ ‬القاسية‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬إلى‭ ‬غابات‭ ‬تايلاند‭ ‬والجبال‭ ‬المتجمّدة‭ ‬والمغطاة‭ ‬بالثلوج‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬ورمال‭ ‬الصحراء‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهي‭ ‬توفّر‭ ‬للمالكين‭ ‬قدرات‭ ‬عالية‭ ‬للسيارة‭ ‬وثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬أثناء‭ ‬قيادتها‭.‬

وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬هيكل‭ ‬قوي‭ ‬ومصمّم‭ ‬خصيصاً‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬وهو‭ ‬أطول‭ ‬بمقدار‭ ‬50‭ ‬ملّيمتراً‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭. ‬وقد‭ ‬زاد‭ ‬مسار‭ ‬العجلات‭ ‬بمقدار‭ ‬50‭ ‬مليمتراً‭ ‬أيضاً‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬هذين‭ ‬العنصرين‭ ‬لتحسين‭ ‬ثبات‭ ‬السيارة‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬وخارجها‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬بفضل‭ ‬لتقلّص‭ ‬بروز‭ ‬الجانبين‭ ‬الأمامي‭ ‬والخلفي،‭ ‬ما‭ ‬يحسّن‭ ‬زوايا‭ ‬الاقتراب‭ (‬30.4‭ ‬درجة‭) ‬والانطلاق‭ (‬25.3‭ ‬درجة‭).‬