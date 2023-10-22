((الشورى)) يقرر عرض الحساب الختامي لـ((التعطل)) على السلطة التشريعية

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الدلال: لبسط الرقابة على الصندوق.. المسقطي: لإعطاء طمأنينة على الأموال العامة

تغطية‭ - ‬وليد‭ ‬دياب

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬بشأن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬بعد‭ ‬اقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الخمسة‭ ‬أشهر‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعا‭ ‬بملاحظتهما‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

وأشارت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬اول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬لديها‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬وارست‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مضيفة‭ ‬اننا‭ ‬استطعنا‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ورواتب‭ ‬البحرينيين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬وبالتالي‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬يحتم‭ ‬علينا‭ ‬بسط‭ ‬الرقابة‭ ‬عليه‭ ‬خاصة‭ ‬وانه‭ ‬يستعمل‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الى‭ ‬اخر‭ ‬لسد‭ ‬حاجات‭ ‬المملكة‭.‬

واستشهدت‭ ‬بالمرسوم‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬مؤخرا‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬رواتب‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بتمويل‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬التعطل،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬أي‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬سيتم‭ ‬تسديد‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬وبالتالي‭ ‬الرقابة‭ ‬عليه‭ ‬امر‭ ‬ضروري‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬صندوق‭ ‬التعطل‭ ‬واهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬واستمراريته،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بشأن‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬امر‭ ‬ضروري،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الصندوق‭ ‬تم‭ ‬انشاؤه‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬لطمأنة‭ ‬كل‭ ‬باحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تعطله،‭ ‬ومن‭ ‬بداية‭ ‬انشاء‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بتطوير‭ ‬عمله‭ ‬ومزاياه‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭.‬

وتابع‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬زيادة‭ ‬اعانة‭ ‬التعطل‭ ‬وفترتها‭ ‬فأصبحت‭ ‬9‭ ‬اشهر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬6‭ ‬اشهر،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬استقطاع‭ ‬1‭% ‬من‮

‬‭ ‬أجور‭ ‬العامل‭ ‬و1‭% ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬و1‭% ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬وانه‭ ‬تمت‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬حوالي‭ ‬742‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬منذ‭ ‬انشاء‭ ‬الصندوق‭ ‬،‭ ‬ففي‭ ‬2019‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬مبلغ‭ ‬230‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لتمويل‭ ‬برنامج‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري،‭ ‬وفي‭ ‬2020‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬254‭ ‬مليون‭ ‬لسداد‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬كورونا‭ ‬وفي‭ ‬2021‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬58‭ ‬مليون‭ ‬لنفس‭ ‬السبب‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬صدور‭ ‬مرسوم‭ ‬لسحب‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬لتأهيل‭ ‬البحرينيين‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬وبالتالي‭ ‬نرى‭ ‬ان‭ ‬الصندوق‭ ‬حقق‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬انشائه،‭ ‬والرقابة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬سيعطي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الطمأنينة‭ ‬المجتمعية‭.‬













اعتماد الحساب الختامي وإلزامية تطبيق ملاحظاته تثير الجدل

اثار‭ ‬تساؤل‭ ‬العضو‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬الزامية‭ ‬تطبيق‭ ‬الحكومة‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ ‬مجلسا‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬والزامية‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬واعتماد‭ ‬التقرير،‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬حسمه‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬نوفل‭ ‬غربال‭ ‬بقوله‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬يلزم‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬النشر‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬التقرير‭ ‬بجميع‭ ‬تفاصيله‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قرار،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الزام‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للدولة‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬عملا‭ ‬تشريعيا‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الزام‭ ‬وانما‭ ‬هو‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬اشكال‭ ‬التوجيه‭ ‬السياسي‭ ‬ومتروك‭ ‬الأمر‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تستقل‭ ‬باتخاذ‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬من‭ ‬أمور‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬ان‭ ‬النص‭ ‬الدستوري‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬للدولة‭ ‬يكون‭ ‬اعتماده‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬مشفوعا‭ ‬بملاحظتهما‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬النص‭ ‬الدستوري‭ ‬نصت‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬وعلى‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬وأيضا‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مقدح‭ ‬او‭ ‬إشكالية‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬يناقش‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬تطبيقه‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬يكون‭ ‬للمجلسين‭ ‬مجتمعين‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬والمراسيم‭ ‬والقرارات‭ ‬الرسمية‭ ‬تحال‭ ‬الى‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬وليس‭ ‬الحكومة‭ ‬او‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬ينشره‭ ‬انما‭ ‬هيئة‭ ‬قضائية‭ ‬مستقلة‭ ‬لديها‭ ‬السلطة‭ ‬بحكم‭ ‬القانون‭. ‬

















دقيقة حداد «شورية» على أرواح شهداء فلسطين

استهل‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جلسته‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬بالوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬حداد‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬التبرع‭ ‬بمبلغ‭ ‬50‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬للحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬معكم‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬اكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ثابت‭ ‬وراسخ،‭ ‬وداعم‭ ‬لجهود‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الشعوب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬السامية‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام،‭ ‬والتي‭ ‬عكست‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬دائمًا‭ ‬للسلام‭ ‬والحوار،‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬والسبيل‭ ‬الأوحد‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬أشقاؤنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬بحل‭ ‬سلمي‭ ‬ومستدام،‭ ‬يضع‭ ‬حدًا‭ ‬لمعاناةٍ‭ ‬طال‭ ‬أمدها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬جهودًا‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬جادة‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وإنهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬للأبرياء‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬وأرضهم‭ ‬دون‭ ‬تهجير‭ ‬لهم،‭ ‬مع‭ ‬فك‭ ‬حرية‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬التزامًا‭ ‬بالشريعة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬والكف‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬ممارسات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬ككل‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬فيما‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬قاسية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬والتي‭ ‬فاقت‭ ‬نتائجها‭ ‬وتداعياتها‭ ‬كل‭ ‬التصورات،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بالواجب‭ ‬الإنساني‭ ‬تجاه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬تفاعل‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬وشركات‭ ‬وأفراد‭ ‬تلبية‭ ‬لهذا‭ ‬النداء‭ ‬الإنساني،‭ ‬حيث‭ ‬ضرب‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬كعادته‭ ‬أروع‭ ‬وأسمى‭ ‬صور‭ ‬الوحدة‭ ‬والتضامن‭ ‬والتلاحم‭ ‬والعطاء‭.‬