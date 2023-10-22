يقام في الفترة 21-29 ديسمبر المقبل..فتح باب التسجيل لزوار ((معرض الخريف 2023))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فتح باب التسجيل لزوار معرض الخريف وهو أكبر وأشهر معرض للمنتجات الاستهلاكية في البحرين، يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني
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Iu . المعرض يفتح أبوابه مجاناً للزوار في الفترة من 21 إلى 29 ديسمبر 2023 في القاعتين 5 و6 في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد الموجود في منطقة الصخير.
تم تأسيس معرض الخريف عام 1979، وهو أكبر وأشهر معرض للمنتجات الاستهلاكية الداخلية في البحرين، وتنظمه شركة إنفورما ماركتس، وهي شركة تعمل على إنشاء منصات للصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر فرصاً تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو. يمتد المكان المتطور على مساحة 18000 متر مربع وسيوفر للزوار إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العارضين والمنتجات. سيضم معرض الخريف أكثر من 680 كشكا من 18 دولة ويستقطب أكثر من 165.000 متسوق من دول مجلس التعاون الخليجي. ستقدم نسخة 2023 ثلاثة أجنحة جديدة من تايلاند والصين والمغرب.
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محمد إبراهيم المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: «يسعدنا أن نعلن فتح باب التسجيل لزوار معرض الخريف. سيصبح مركز المعارض سوقاً ملوناً، يتم تحويله من قبل التجار القادمين من جميع أنحاء العالم إلى البحرين حاملين معهم أفضل منتجات بلادهم. نسعى دوما لإرضاء زوارنا وتقديم تجربة استثنائية وأجواء لا تُضاهى».
كما يقام المعرض مدة 9 أيام ويضم أكثر مجموعة واسعة من المنتجات للبيع من جميع أنحاء العالم، بدءاً من المواد الغذائية المختلفة إلى المنسوجات والمفروشات والسلع الكهربائية والملابس وأكثر من ذلك بكثير. يحرص المعرض على وجود العلامات التجارية بشتى أصنافها لتلبية جميع أذواق الزوار.
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