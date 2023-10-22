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يقام في الفترة 21-29 ديسمبر المقبل..فتح باب التسجيل لزوار ((معرض الخريف 2023))

10/22/2023 7:12:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لزوار‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬وأشهر‭ ‬معرض‭ ‬للمنتجات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬يتم‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ https ‭://‬ bit ‭.‬ ly ‭/‬46 zX 6 Iu ‭. ‬المعرض‭ ‬يفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬مجاناً‭ ‬للزوار‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬القاعتين‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬الجديد‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭.‬

تم‭ ‬تأسيس‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬وأشهر‭ ‬معرض‭ ‬للمنتجات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتنظمه‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬منصات‭ ‬للصناعات‭ ‬والأسواق‭ ‬المتخصصة‭ ‬لتوفر‭ ‬فرصاً‭ ‬تجارية‭ ‬وآفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬والنمو‭. ‬يمتد‭ ‬المكان‭ ‬المتطور‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬18000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وسيوفر‭ ‬للزوار‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬والمنتجات‭. ‬سيضم‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬680‭ ‬كشكا‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬دولة‭ ‬ويستقطب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬165‭.‬000‭ ‬متسوق‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬ستقدم‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجنحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬تايلاند‭ ‬والصين‭ ‬والمغرب‭.‬



وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لزوار‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭. ‬سيصبح‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬سوقاً‭ ‬ملوناً،‭ ‬يتم‭ ‬تحويله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التجار‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬حاملين‭ ‬معهم‭ ‬أفضل‭ ‬منتجات‭ ‬بلادهم‭. ‬نسعى‭ ‬دوما‭ ‬لإرضاء‭ ‬زوارنا‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬وأجواء‭ ‬لا‭ ‬تُضاهى‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يقام‭ ‬المعرض‭ ‬مدة‭ ‬9‭ ‬أيام‭ ‬ويضم‭ ‬أكثر‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬للبيع‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬المنسوجات‭ ‬والمفروشات‭ ‬والسلع‭ ‬الكهربائية‭ ‬والملابس‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭. ‬يحرص‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬بشتى‭ ‬أصنافها‭ ‬لتلبية‭ ‬جميع‭ ‬أذواق‭ ‬الزوار‭.‬

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