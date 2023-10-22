((المصرف المركزي)) يعقد اجتماعه الثالث لهذا العام..

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) 15.8 مليار دينار حجم معدلات السيولة بنمو بلغ 3.8%
ارتفاع قيمة الموجودات فـي صناديق الاستثمار الإسلامية إلى 1.4 بليون دولار
ترأس حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023، وذلك في صباح أمس الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023.
في بداية الاجتماع أعرب مجلس الإدارة عن امتنانه للجهود الكبيرة التي بذلها رشيد بن محمد المعراج طوال فترة توليه مهامه محافظاً لمصرف البحرين المركزي، كما أشاد المجلس بما حققه من إنجازات تمثلت في إسهاماته البناءة في تطوير العمل بالمصرف وبناء الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة البناء. كما أعرب المجلس عن خالص أمنياته لسعادته بدوام التوفيق والسداد في مشروعاته المستقبلية.
وهنأ مجلس الإدارة خالد بن إبراهيم حميدان بالثقة الملكية السامية بتعيينه محافظاً للمصرف، متمنياً له مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات ودفع عجلة العمل بالمصرف لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث من عام 2023، وتقرير الأداء المالي للمصرف.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية والتي شهدت استقرارا في العمليات المصرفية بالرغم من التذبذب في الأسواق المالية العالمية مع زيادة معدلات الفائدة المصرفية واستمرار حالة التشدد الكمي. فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد 15.8
بليون دينار في نهاية شهر اغسطس 2023 بارتفاع بنسبة 3.8 % مقارنة بنهاية شهر اغسطس 2022. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر اغسطس 2023، حيث بلغت حوالي 13.9 بليون دينار بارتفاع بنسبة 3.1 % مقارنة بنهاية شهر اغسطس 2022. ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.6 بليون دينار في نهاية شهر اغسطس 2023 بارتفاع بنسبة 1.8 % مقارنة بشهر اغسطس 2022، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 43.2 % وحصة قطاع الأشخاص 50.9 % من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 224.7 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر اغسطس 2023، بارتفاع بنسبة 0.1 % مقارنة بنهاية شهر اغسطس 2022.
وبالنسبة لعمليات نقاط البيع فقد أظهرت ارتفاعا في عدد العمليات في الأشهر الثمانية الأولى من العام حيث بلغت 119.4 مليون معاملة (77.6 % منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بزيادة بنسبة 14.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 2.7 بليون دينار (50.9 % منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 7.6 % مقارنة بعام 2022.
هذا وقد حافظ القطاع المصرفي على المؤشرات الإيجابية الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.3 % في نهاية الفصل الثاني من عام 2023. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في نهاية الفصل الثاني من عام 2023م 21.7 % لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.0 % لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.4 % لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و17.2 % لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
كما بلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية المسجلة 1667 صندوقاً استثمارياً حتى نهاية شهر سبتمبر في عام 2023. هذا وقد انخفض إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.8 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني من 2022 إلى 10.7 بلايين دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني في عام 2023، اي بانخفاض قدره 9.3 % . وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.4 بلايين دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني من 2022 إلى 6.3 بلايين دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني من عام 2023، اي بانخفاض قدره 1.6 % . هذا وقد ارتفعت قيمة الموجودات في صناديق الاستثمار الإسلامية من 1.2 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني في عام 2022 إلى 1.4 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني في عام 2023، اي بارتفاع قدره 16.7 % .
وبالنسبة لقطاع التأمين ارتفع اجمالي أقساط التأمين في السوق المحلي بنسبة 3.1 % في الفصل الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ 151.5 مليون دينار. كما بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 90 % من إجمالي حجم الأقساط في الفصل الثاني من عام 2023.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي من 46.78 مليون دينار في الفصل الثاني من عام 2022 ليصل إلى 52.31 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 12 % . وتجدر الإشارة إلى أن التأمين الصحي يواصل الصدارة من حيث إجمالي الأقساط المحققة من إجمالي أقساط التأمين في الفصل الثاني من عام 2023 حيث يساهم بما يقارب 35 % من إجمالي الأقساط.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المحققة في التأمين على السيارات بنسبة 8 % ليصل إلى 38.89 مليون دينار في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 36.06 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، حيث يحتل فرع التأمين على السيارات المركز الثاني من حيث إجمالي الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 26 % من إجمالي أقساط سوق التأمين للفترة نفسها من عام 2023.
كما بلغ إجمالي الأقساط الخاصة بفروع التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما مقداره 15.90 مليون دينار في الفصل الثاني من عام 2023 مقارنة بـ23.32 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2022. هذا وقد بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 10 % من إجمالي أقساط سوق التأمين في الفصل الثاني من عام 2023.
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