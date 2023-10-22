((المصرف المركزي)) يعقد اجتماعه الثالث لهذا العام..

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) 15.8 مليار دينار حجم معدلات السيولة بنمو بلغ 3.8%

ارتفاع قيمة الموجودات فـي صناديق الاستثمار الإسلامية إلى 1.4 بليون دولار

ترأس‭ ‬حسن‭ ‬خليفة‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الثالث‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬رشيد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعراج‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭ ‬محافظاً‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬إسهاماته‭ ‬البناءة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬بالمصرف‭ ‬وبناء‭ ‬الكفاءات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬ومواصلة‭ ‬البناء‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬أمنياته‭ ‬لسعادته‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مشروعاته‭ ‬المستقبلية‭.‬

وهنأ‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتعيينه‭ ‬محافظاً‭ ‬للمصرف،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬العمل‭ ‬بالمصرف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬





وقد‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الأداء‭ ‬للمصرف‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وتقرير‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬للمصرف‭.‬







كما‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬التطورات‭ ‬النقدية‭ ‬والمصرفية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬استقرارا‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬التذبذب‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬المصرفية‭ ‬واستمرار‭ ‬حالة‭ ‬التشدد‭ ‬الكمي‭. ‬فعلى‭ ‬صعيد‭ ‬السيولة‭ ‬المحلية،‭ ‬ارتفعت‭ ‬معدلات‭ ‬السيولة‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عرض‭ ‬النقد‭ ‬15‭.‬8‭

‬بليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬2023‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بنهاية‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬2022‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لمصارف‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬ارتفعت‭ ‬ودائع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬حوالي‭ ‬13‭.‬9‭ ‬بليون‭ ‬دينار‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بنهاية‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬2022‭. ‬ارتفع‭ ‬الرصيد‭ ‬القائم‭ ‬للقروض‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الائتمانية‭ ‬المقدمة‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المقيمة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬11‭.‬6‭ ‬بليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬2023‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بشهر‭ ‬اغسطس‭ ‬2022،‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬حصة‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬43‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬وحصة‭ ‬قطاع‭ ‬الأشخاص‭ ‬50‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬القروض‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الائتمانية‭. ‬وارتفعت‭ ‬الميزانية‭ ‬الموحدة‭ ‬للجهاز‭ ‬المصرفي‭ (‬مصارف‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬ومصارف‭ ‬قطاع‭ ‬الجملة‭) ‬إلى‭ ‬224‭.‬7‭ ‬بليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬2023،‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬0.1 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بنهاية‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬2022‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لعمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬119‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬معاملة‭ (‬77.6 ‭%‬ ‭ ‬منها‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬اللاتلامسية‭)‬،‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لهذه‭ ‬العمليات‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬2‭.‬7‭ ‬بليون‭ ‬دينار‭ (‬50.9 ‭%‬ ‭ ‬منها‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬اللاتلامسية‭)‬،‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2022‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬حافظ‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬الخاصة‭ ‬بكفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والسيولة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬19‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬للقطاعات‭ ‬المصرفية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬21‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬لمصارف‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬التقليدية،‭ ‬17‭.‬0 ‭%‬ ‭ ‬لمصارف‭ ‬قطاع‭ ‬الجملة‭ ‬التقليدية‭ ‬و21‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬لمصارف‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬الإسلامية‭ ‬و17‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬لمصارف‭ ‬قطاع‭ ‬الجملة‭ ‬الإسلامية‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للصناديق‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المسجلة‭ ‬1667‭ ‬صندوقاً‭ ‬استثمارياً‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬انخفض‭ ‬إجمالي‭ ‬الموجودات‭ ‬في‭ ‬الصناديق‭ ‬الاستثمارية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬من‭ ‬11‭.‬8‭ ‬بليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬10‭.‬7‭ ‬بلايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬اي‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬9‭.‬3 ‭%‬ ‭. ‬وقد‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬الموجودات‭ ‬في‭ ‬الصناديق‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬6‭.‬4‭ ‬بلايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬3‭ ‬بلايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬اي‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬6 ‭%‬ ‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الموجودات‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬1‭.‬2‭ ‬بليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬1.4‭ ‬بليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬اي‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬16‭.‬7 ‭%‬ ‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لقطاع‭ ‬التأمين‭ ‬ارتفع‭ ‬اجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬151‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬مساهمة‭ ‬فروع‭ ‬التأمينات‭ ‬العامة‭ (‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭) ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الأقساط‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬46‭.‬78‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬52‭.‬31‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬12 ‭%‬ ‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬يواصل‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬يساهم‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬35 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭.‬

كما‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬بنسبة‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬38‭.‬89‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬36‭.‬06‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬فرع‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬ويساهم‭ ‬بنسبة‭ ‬26 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬الخاصة‭ ‬بفروع‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ (‬التأمين‭ ‬الطويل‭ ‬الأجل‭) ‬ما‭ ‬مقداره‭ ‬15‭.‬90‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ23‭.‬32‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ (‬التأمين‭ ‬الطويل‭ ‬الأجل‭) ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬



