مظاهرة حاشدة أمام مقر المفوضية الأوروبية لإيقاف المجازر في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك ما يقرب من 25 ألف شخص في مظاهرة حاشدة أمس أمام مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد منظمو المسيرة أن الآلاف استجابوا للدعوة التي أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبوا بشكل خاص بوقف «المجازر في غزة»، لافتين إلى مشاركة أفراد ومجموعات صغيرة وعائلات في المسيرة، وقام المسؤولون عن المظاهرة بإرسال رسائل متكررة لتذكير الناس بأنهم لا يريدون أي رسائل معادية للسامية أو رسائل ضد الشعب اليهودي.
وأشاروا إلى أن المتظاهرين طالبوا بإيقاف المجازر، وأوقفوا الإفلات من العقاب!
ودعا المشاركون في هذا التحرك الاتحاد الأوروبي إلى بذل كل ما في وسعه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وكذلك حماية كافة السكان المدنيين ووصول المساعدات الدولية إليهم، كما طالبوا السلطات الأوروبية بتقديم الدعم السياسي والمالي للتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين.
وبحسب الشرطة فإن المسيرة نظمتها الجمعية البلجيكية الفلسطينية للمطالبة بوقف أعمال العنف ضد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة.
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