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مظاهرة حاشدة أمام مقر المفوضية الأوروبية لإيقاف المجازر في غزة

10/22/2023 7:12:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬حاشدة‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬ببروكسل‭ ‬للتنديد‭ ‬بالحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأكد‭ ‬منظمو‭ ‬المسيرة‭ ‬أن‭ ‬الآلاف‭ ‬استجابوا‭ ‬للدعوة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بوقف‭ ‬‮«‬المجازر‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬أفراد‭ ‬ومجموعات‭ ‬صغيرة‭ ‬وعائلات‭ ‬في‭ ‬المسيرة،‭ ‬وقام‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬المظاهرة‭ ‬بإرسال‭ ‬رسائل‭ ‬متكررة‭ ‬لتذكير‭ ‬الناس‭ ‬بأنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬أي‭ ‬رسائل‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭ ‬أو‭ ‬رسائل‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬اليهودي‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬طالبوا‭ ‬بإيقاف‭ ‬المجازر،‭ ‬وأوقفوا‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭!‬

ودعا‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وكذلك‭ ‬حماية‭ ‬كافة‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬ووصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬إليهم،‭ ‬كما‭ ‬طالبوا‭ ‬السلطات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬السياسي‭ ‬والمالي‭ ‬للتحقيق‭ ‬الذي‭ ‬تجريه‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

وبحسب‭ ‬الشرطة‭ ‬فإن‭ ‬المسيرة‭ ‬نظمتها‭ ‬الجمعية‭ ‬البلجيكية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

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