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سيناتور أمريكي يحذر من تورط بلاده في زيادة الأوضاع المأساوية في غزة

10/22/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر‭ ‬السيناتور‭ ‬الأمريكي‭ ‬البارز‭ ‬بيرني‭ ‬ساندرز‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬غزة‭ ‬سوءا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقدمه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفضه‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬بلاده‭ ‬لإسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬ساندرز‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬أطلب‭ ‬منكم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تفهموا‭ ‬أنه‭ ‬يوجد‭ ‬الآن‭ ‬المئات‭ ‬والمئات‭ ‬من‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬بيوتهم،‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬طعام،‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬ماء،‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬وقود‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نصف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.. ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.. ‬أطلب‭ ‬منكم‭ ‬التفكير‭ ‬لحظة‭.. ‬مليون‭ ‬شخص‭ (‬الأطفال‭) ‬أغلبهم‭ ‬فقراء‭.. ‬غزة‭ ‬كانت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬الأماكن‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أطلب‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬ينظروا‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تُقدم‭ ‬عليه‭ ‬دولتنا‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تنخرط‭ ‬دولتنا‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬جعل‭ ‬الحالة‭ ‬المروّعة‭ ‬والبائسة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬سوءا‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أشخاصا‭ ‬هُجّروا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬ولا‭ ‬يعرفون‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬سيذهبون‭ ‬ولا‭ ‬يعرفون‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭.. ‬هم‭ ‬بالأساس‭ ‬فقراء‭ ‬فهل‭ ‬نريد‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬نتجاهل‭ ‬هؤلاء‭.. ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالات‭ ‬أخرى‭ ‬لإطعام‭ ‬أطفالهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالماء‭. ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬حقا‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬بصدد‭ ‬القيام‭ ‬به؟‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ساندرز،‭ ‬وهو‭ ‬يهودي‭ ‬من‭ ‬الجناح‭ ‬التقدمي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وينتقد‭ ‬إسرائيل‭ ‬عادة،‭ ‬إن‭ ‬تركيز‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬ندير‭ ‬ظهورنا‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

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