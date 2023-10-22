دورة الألعاب البارا آسيوية“هانغتشو 2022” ..تنطلق اليوم

الرياض – أصداف نيوز:

تفتتح رسمياً اليوم الأحد منافسات دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة“هانغتشو 2022” التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى الـ28 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 3780 رياضيًا ورياضية يمثلون 43 دولة آسيوية.

وسيتم خلال الحفل الذي سيقام في الملعب الأولمبي عند الـ7 مساءً بتوقيت الصين (الثانية ظهراً بتوقيت السعودية) إيقاد الشعلة في البرج الرئيسي، إذ سيقوم أحد الرياضيين بإيقادها بمساعدة ذراع آلية، حسب ما أعلنت اللجنة المنظمة.

وسترفع اللاعبة مريم المريسل لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة العلم السعودي في مسيرة حفل الافتتاح.

من جانب آخر، شارك لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى هاني النخلي في مراسم تتابع شعلة دورة الألعاب البارالمبية الاسيوية خلال مسيرتها، ليكون حامل الشعلة رقم 81 من ضمن 600 شخص وذلك قبل انطلاق المنافسات رسمياً اليوم.

ويُعد النخلي من أبرز الرياضيين في الدورات الآسيوية، وهو الحاصل على 10 ميداليات ( 3 ذهبيات – 3 فضيات – 4 برونزيات ) في رمي الرمح ودفع الجلة ليكون اللاعب السعودي الأكثر تحقيقاً للميداليات في الدورات البارالمبية الآسيوية.

فيما، جرت أمس، مراسمُ رفع العلم السعودي داخل قرية الرياضيين بمدينة هانغتشو الصينية، حيث قام مدير الوفد السعودي للدورة سلطان العنزي برفع العلم وتم عزف السلام الملكي السعودي، بحضور نائب رئيس اللجنة الدائمة لبلدية هانغتشو عمدة القرية الرياضية لو تشون تشيانغ.

ورفعت المنتخبات السعودية ( كرة الهدف – ألعاب القوى – كرة الطاولة – التايكوندو – رفع الأثقال ) من وتيرة تحضيراتها قبل انطلاق الدورة رسمياً، في المقار المخصصة لها، استعداداً لخوض غمار منافساتها التي ستنطلق غداً الأثنين.

وخسر المنتخب السعودي لكرة الهدف من نظيره الصيني 5-6 في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس في صالة china goal pall بمدينة هانغتشو الصينية، ضمن تحضيرات الأخضر للمشاركة الآسيوية.

من جهة أخرى، اجتمعت إدارة البعثة السعودية بمديري المنتخبات المشاركة في الدورة, وتم الاطلاع على سير التحضيرات الخاصة بالمنتخبات, والأمور التنظيمية المتعلقة بالإقامة والتدريبات والمنافسات.

فيما، خضع لاعبو المنتخبات السعودية للتصنيف الطبي الذي يحدد أهلية مشاركتهم في كل فئة، وهو إجراء رئيسي يسبق أي منافسة لذوي الإعاقة يتم من خلاله الاعتماد على عدد من المعايير لتحديد التصنيف المناسب لكل لاعب ووضعه في الفئة المناسبة له ويستمر معه لفترة معينة يستطيع خلالها خوض المنافسات التي تندرج ضمن تصنيفه.

وجهزت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عيادة طبية متكاملة في مقر سكن البعثة بالقرية الرياضية، بإشراف طبيبين يتواجدان على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الطبية لجميع أعضاء الوفد من لاعبين وإداريين ومدربين.

يُذكر أن 197 حافلة في هانغشتو خضعت لتعديلات عديدة لتكون مهيأة وداعمة لخدمات النقل خلال الدورة من خلال إزالة المقاعد وتوفير المساحة وتركيب أجهزة خالية من العوائق, حيث تستوعب كل حافلة من 4 إلى 6 كراسي متحركة، ما يسهل تنقلات اللاعبين خلال المنافسات.–واس