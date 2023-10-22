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إصابة 9 جنود مصريين بقـ..صـ..ف اسرائيلي للجيش المصري

10/22/2023 3:17:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاحد، أن 9 جنود مصريين أصيبوا في القصف الإسرائيلي لموقع الجيش المصري على حدود رفح.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا موقعاً للجيش المصري عن طريق الخطأ.

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