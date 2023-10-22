إصابة 9 جنود مصريين بقـ..صـ..ف اسرائيلي للجيش المصري

إصابة 9 جنود مصريين بقـ..صـ..ف اسرائيلي للجيش المصري
التاريخ
10/22/2023 3:17:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاحد، أن 9 جنود مصريين أصيبوا في القصف الإسرائيلي لموقع الجيش المصري على حدود رفح.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا موقعاً للجيش المصري عن طريق الخطأ.
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