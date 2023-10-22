الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وقفة مساندة لغزة، في شارع صلاح الدين، واعتقلت 6 شبان من القدس المحتلة.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شارع صلاح الدين، تزامنا مع وقفة مساندة لغزة، واعتدت على المشاركين فيها، واعتقلت الشابة عرين الزعانين، والشاب عبد بربر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد، عقب اندلاع مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.
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