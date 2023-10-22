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الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

10/22/2023 3:17:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وقفة مساندة لغزة، في شارع صلاح الدين، واعتقلت 6 شبان من القدس المحتلة.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شارع صلاح الدين، تزامنا مع وقفة مساندة لغزة، واعتدت على المشاركين فيها، واعتقلت الشابة عرين الزعانين، والشاب عبد بربر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد، عقب اندلاع مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.




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