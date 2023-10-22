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الهنداوي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

10/22/2023 3:17:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدَّى القسم القانوني، أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، المهندس فراس تركي الهنداوي، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينه.
ويأتي أداء القسم استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو.

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