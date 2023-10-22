الهنداوي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدَّى القسم القانوني، أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، المهندس فراس تركي الهنداوي، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينه.
ويأتي أداء القسم استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN22102023000208011052ID1107283875
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.