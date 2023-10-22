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إصابات بالرصاص بينها اثنتان خطيرتان خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

10/22/2023 3:17:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص، بينهم اثنان حالتهما وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.
وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في زواتا، جرى نقلهم للمستشفى، حيث وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة.
وأفاد مصدر بأن أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية.




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