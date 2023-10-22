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آلاف يشاركون في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مصرح بها في باريس منذ 7 تشرين الأول

10/22/2023 3:17:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تجمع الآلاف الأحد، في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية منذ 7 تشرين الأول الحالي، حين أطلقت حماس عمليتها العسكرية في أراض تحتلها إسرائيل.
وراح المتظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "غزة، باريس معكم".
وتجمع نحو 15 ألفا في ساحة الجمهورية، بحسب أرقام الشرطة، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار مع ارتفاع عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 4700.
وقالت الشرطة إنه سمحت بتنظيم هذا الاحتجاج، على عكس الاحتجاجات الأخرى، لأن إعلان المنظمين ندد بالهجوم على أراض تحتلها إسرائيل الذي أودى بحياة 1400 شخص.
وسمحت السلطات بالاحتجاج يوم الخميس في اللحظة الأخيرة، بعد أن أبطلت محكمة في باريس قرار الشرطة بحظره. وفي الأيام القليلة الماضية، سمحت السلطات باحتجاجات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا.




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