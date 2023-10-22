تجدد الوقفة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان

تجدد الوقفة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان
التاريخ
10/22/2023 3:17:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجددت الوقفة المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان وتحديداً بجوار مسجد الكالوتي بالرابية حيث يشارك فيها حشود من الأردنيين تنديداً بعدوان الاحتــلال ومجازره ودعماً لغزة والمقاومة.
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