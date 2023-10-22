Monday, 23 October 2023 12:17 GMT

استشهاد 379 فلسطينيا في قطاع غزة خلال غارات الاحتلال اليوم

10/22/2023 3:17:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية، بأن 379 مواطنا فلسطينيا استشهدوا، اليوم الأحد، خلال الغارات التي شنها طيران ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر في القطاع إلى 4651 شهيدا.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه استشهد في محافظة خان يونس 44 مواطنا فلسطينيا، وفي رفح 57، والوسطى 168، وغزة 66، والشمال 44 مواطنا، مبينة أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.




MENAFN22102023000208011052ID1107283869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث