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الأونروا تعلن استشهاد 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب

10/22/2023 3:17:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، استشهاد 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس "تم التأكد من استشهاد 29 من زملائنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، نصفهم من المعلمين"، مضيفة "نحن في حالة صدمة وحداد".
وفي وقت سابق، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني للصحافيين الأحد: "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

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