الأونروا تعلن استشهاد 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، استشهاد 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.
وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس "تم التأكد من استشهاد 29 من زملائنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، نصفهم من المعلمين"، مضيفة "نحن في حالة صدمة وحداد".
وفي وقت سابق، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني للصحافيين الأحد: "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".
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