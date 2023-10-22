إعلام عبري: إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة يفتاح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نقلا عن مصادر، عن إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة "يفتاح".

كما كتبت قناة 14 العبرية: "شكوك بحدث أمني في مستوطنة "يفتاح" عند الحدود مع لبنان".

وفي وقت سابق، أكد مصدر في جنوب لبنان، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال بلدات يارين والبستان ومنطقة وادي عويد في الجزء الغربي جنوب لبنان.

وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات إسرائيلية.