إعلام عبري: إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة يفتاح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نقلا عن مصادر، عن إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة "يفتاح".
كما كتبت قناة 14 العبرية: "شكوك بحدث أمني في مستوطنة "يفتاح" عند الحدود مع لبنان".
وفي وقت سابق، أكد مصدر في جنوب لبنان، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال بلدات يارين والبستان ومنطقة وادي عويد في الجزء الغربي جنوب لبنان.
وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات إسرائيلية.
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