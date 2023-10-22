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غرق 28 شخصا إثر انقلاب قارب في نهر شمال غربي الكونغو

10/22/2023 3:17:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم غرقا بعد انقلاب قارب في نهر الكونغو بمقاطعة إكواتور، حسبما أعلنت السلطات يوم الأحد.
انطلق القارب من منطقة نغوندو التي تبعد حوالي 120 كيلومترا عن عاصمة المقاطعة، مبانداكا.
قال ديدون إيفيتي، رئيس المقاطعة، لإذاعة إن القارب غرق مساء السبت في قرية بولومبا.
وأضاف أن فرق الطوارئ انتشلت نحو 200 راكب، بينما فقد عدد غير معروف.
هذا ثاني حادث يشهد غرق قارب في نهر الكونغو بمقاطعة إكواتور خلال أسبوع.
غرق قارب في 14 أكتوبر الجاري، ما أسفر عن غرق 47 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 70 آخرين.




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