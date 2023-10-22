غرق 28 شخصا إثر انقلاب قارب في نهر شمال غربي الكونغو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم غرقا بعد انقلاب قارب في نهر الكونغو بمقاطعة إكواتور، حسبما أعلنت السلطات يوم الأحد.
انطلق القارب من منطقة نغوندو التي تبعد حوالي 120 كيلومترا عن عاصمة المقاطعة، مبانداكا.
قال ديدون إيفيتي، رئيس المقاطعة، لإذاعة إن القارب غرق مساء السبت في قرية بولومبا.
وأضاف أن فرق الطوارئ انتشلت نحو 200 راكب، بينما فقد عدد غير معروف.
هذا ثاني حادث يشهد غرق قارب في نهر الكونغو بمقاطعة إكواتور خلال أسبوع.
غرق قارب في 14 أكتوبر الجاري، ما أسفر عن غرق 47 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 70 آخرين.
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