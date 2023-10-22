بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو وضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث اليوم تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أجرى بعد ظهر اليوم محادثة هاتفية مع نتنياهو، تم خلالها بحث الأحداث في إسرائيل وقطاع غزة. وسيتم نشر بيان حول نتائج المحادثات قريبا".

كما أطلع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال تشارلز براون، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، بايدن اليوم الأحد على الوضع حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.