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الاحتلال يحتجز قاطفي الزيتون في قبلان جنوب نابلس

10/22/2023 3:17:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في بلدة قبلان، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي قبلان في "منطقة القليلة"، واحتجزت خمسة مواطنين خلال قطفهم الزيتون.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين يوم أمس في المنطقة ذاتها.

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