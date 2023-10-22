الاحتلال يحتجز قاطفي الزيتون في قبلان جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في بلدة قبلان، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي قبلان في "منطقة القليلة"، واحتجزت خمسة مواطنين خلال قطفهم الزيتون.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين يوم أمس في المنطقة ذاتها.
MENAFN22102023000205011050ID1107283863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.