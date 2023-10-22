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قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل ومجلس قروي سوسيا بمسافر يطا

10/22/2023 3:16:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين، ومقر المجلس القروي، والمركز الصحي في قرية سوسيا بمسافر يطا.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المنازل فيها، وفتشت المجلس القروي، والعيادة الصحية، وألحقت أضرارا بالممتلكات.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على مركبة بعد توقيف سائقها، فيما أبدى المواطنون مخاوفهم من تنفيذ جرائم جديدة في المسافر، لا سيما أن المستعمرين يرتدون زي جيش الاحتلال، ويلاحقون المواطنين، ويخربون ممتلكاتهم.

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