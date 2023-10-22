استشهاد الشاب قتادة غنيمات برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/استشهد الشاب قتادة غنيمات ظهر اليوم الاحد برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة على قتادة

أثناء سيره عند مدخل المخيم، ما أدى لإستشهاده.

ومنع جنود الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول للشهيد، وتم نقله بمركبة إسعاف تابعه للاحتلال بعد وضع غطاء عليه.

