استشهاد الشاب قتادة غنيمات برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/استشهد الشاب قتادة غنيمات ظهر اليوم الاحد برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة على قتادة
أثناء سيره عند مدخل المخيم، ما أدى لإستشهاده.
ومنع جنود الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول للشهيد، وتم نقله بمركبة إسعاف تابعه للاحتلال بعد وضع غطاء عليه.
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