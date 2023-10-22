الاحتلال يعتقل شابا من طوباس عند حاجز تياسير العسكري

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مدينة طوباس عند حاجز تياسير.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب
ساهر برهان حسن عنبوسي، عند حاجز تياسير شرقا.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجرا، برهان عنبوسي، والد الشاب ساهر، قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.
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