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الاحتلال يعتقل شابا من طوباس عند حاجز تياسير العسكري

10/22/2023 3:16:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مدينة طوباس عند حاجز تياسير.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب
ساهر برهان حسن عنبوسي، عند حاجز تياسير شرقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجرا، برهان عنبوسي، والد الشاب ساهر، قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.

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