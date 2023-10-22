الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض إجراءتها العسكرية في محيط مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسية، ومنها المدخل الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس" والشماليين، وتفتيش المركبات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تجبر الركاب على الانتظار لساعات داخل مركباتهم للخروج من المدينة، وتفتش المركبات وتدقق في هويات المواطنين.
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