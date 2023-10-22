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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا

10/22/2023 3:16:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض إجراءتها العسكرية في محيط مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسية، ومنها المدخل الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس" والشماليين، وتفتيش المركبات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تجبر الركاب على الانتظار لساعات داخل مركباتهم للخروج من المدينة، وتفتش المركبات وتدقق في هويات المواطنين.

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