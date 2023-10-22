تاكيدا على وحدة الحال : بيت ساحور تنظم بيوت عزاء وقداس لتكريم ارواح الشهداء الذين سقطوا بكنيسة غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت ساحور /PNN / نظم كهنة ووكلاء كنيسة الاباء الاجداد للروم الارثوذكس والنادي الارثوذكسي العربي في بيت ساحور وبالتعاون مع فعاليات المدينة وفصائل العمل الوطني و مع اهالي شهداء اهلنا في غزة وقفة احتجاجية في قاعة الكنيسة يوم امس السبت من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة لإضاءة الشموع عن روح الشهداء من ابناء الكنيسة وتعزية ذويهم واقاربهم المقيمين في بيت ساحور وبيت لحم.

واقام الكهنة و وكلاء الكنيسة جناز الثالث والتاسع عن ارواحهم الطاهرة اليوم الأحد بعد القداس مباشرة حيث اقيم بيت لتقبل التعازي في قاعة الكنيسة حتى الساعة الثانية عشر ومن الساعة الرابعة لغاية الساعة الثامنة مسا...

وشارك في الفعاليات اهالي المدينة ورجال الدين فيها وفعاليات وشخصيات وطنية في محافظة بيت لحم حيث تم اضاءة الشموع للتعبير عن تضامن ابناء شعبنا بكل اماكن تواجده ومختلف انتماءاته

ومشاربه السياسية والدينية وللتاكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني ورفضه للجرائم والمجازر

وحرب الابادة الاسرائيلية التي ترتكب بشكل يومي وتستهدف الاطفال والنساء وكبار السن والكنائس والمساجد في جريمة حرب اسرائيلية هي الابشع في عصرنا الحديث.

وام بيت العزاء والقداس والوقفة الاحتجاجية المئات من المواطنين الذين قدموا تعازيهم لاقترب الشهداء وعبروا عن رفضهم لهذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي في وقت يصمت به العالم على هذه المجازر المستمرة.

وطالب المشاركون عبر كلمة القاها الاب عيسى مصلح كنائس العالم والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف المذبحة التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين واماكنهم المقدسة و وقف مخططات التهجير والنكبة التي تخطط لها إسرائيل لطرد شعبنا الفلسطيني وتهجيره مجددا من قبل مجرمي الحرب الاسرائيليون.