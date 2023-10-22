تاكيدا على وحدة الحال : بيت ساحور تنظم بيوت عزاء وقداس لتكريم ارواح الشهداء الذين سقطوا بكنيسة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت ساحور /PNN / نظم كهنة ووكلاء كنيسة الاباء الاجداد للروم الارثوذكس والنادي الارثوذكسي العربي في بيت ساحور وبالتعاون مع فعاليات المدينة وفصائل العمل الوطني و مع اهالي شهداء اهلنا في غزة وقفة احتجاجية في قاعة الكنيسة يوم امس السبت من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة لإضاءة الشموع عن روح الشهداء من ابناء الكنيسة وتعزية ذويهم واقاربهم المقيمين في بيت ساحور وبيت لحم.
واقام الكهنة و وكلاء الكنيسة جناز الثالث والتاسع عن ارواحهم الطاهرة اليوم الأحد بعد القداس مباشرة حيث اقيم بيت لتقبل التعازي في قاعة الكنيسة حتى الساعة الثانية عشر ومن الساعة الرابعة لغاية الساعة الثامنة مسا...
وشارك في الفعاليات اهالي المدينة ورجال الدين فيها وفعاليات وشخصيات وطنية في محافظة بيت لحم حيث تم اضاءة الشموع للتعبير عن تضامن ابناء شعبنا بكل اماكن تواجده ومختلف انتماءاته
ومشاربه السياسية والدينية وللتاكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني ورفضه للجرائم والمجازر
وحرب الابادة الاسرائيلية التي ترتكب بشكل يومي وتستهدف الاطفال والنساء وكبار السن والكنائس والمساجد في جريمة حرب اسرائيلية هي الابشع في عصرنا الحديث.
وام بيت العزاء والقداس والوقفة الاحتجاجية المئات من المواطنين الذين قدموا تعازيهم لاقترب الشهداء وعبروا عن رفضهم لهذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي في وقت يصمت به العالم على هذه المجازر المستمرة.
وطالب المشاركون عبر كلمة القاها الاب عيسى مصلح كنائس العالم والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف المذبحة التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين واماكنهم المقدسة و وقف مخططات التهجير والنكبة التي تخطط لها إسرائيل لطرد شعبنا الفلسطيني وتهجيره مجددا من قبل مجرمي الحرب الاسرائيليون.
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