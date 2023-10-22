شهيدان برصاص الاحتلال في قرية زواتا غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN / استشهد شاب وطفل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما) والطفل محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا، فيما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إحداها خطيرة في الصدر، وإصابة ثالثة طفيفة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى العربي التخصصي.

وذكر مراسلنا أن أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية، أسفرت عن شهيدين، وثلاث إصابات بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، فيما أصيب أربعة مواطنين برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب.

وبارتقاء الشهيدين صالح وأبو زر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر

الجاري إلى 93 شهيدا.