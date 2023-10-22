6 تقنيات يابانية للتغلب على الكسل

MENAFN - Khaberni) خبرني - يحتاج البعض إلى تغيير روتين حياته اليومي بحثًا عن مزيد من النشاط والإنتاجية. يمكن أن يساعد الانطلاق في رحلة تحويلية من خلال دمج الفلسفات اليابانية القديمة في أسلوب الحياة. بحسب ما نشره موقع Your Story، يساعد جوهر مفاهيم إكيغاي وكايزن وبومودورو وهارا هاتشي بو وشوشين ووابي-سابي في التغلب على الكسل والتخلص من عادة التسويف وبالتالي زيادة الإنتاجية.

اليابان، بتراثها الثقافي والفلسفي الغني، تقدم تقنيات تاريخية لمعالجة تلك المعضلات بشكل مباشر، ويمكن أن يوفر دمج التقنيات اليابانية القديمة نهجًا شاملاً لمكافحة الكسل وتعزيز حياة أكثر إنتاجية وإشباعًا، كما يلي:

1. اكتشاف الغرض من الحياة إن اكتشاف الشخص لسبب وجوده، أي إكيغاي Ikigai، يساعد في العثور على ما يحفز حقًا. إنه التقاطع الفريد بين ما يحبه الشخص، وما يجيده، وما يحتاجه العالم، وما يمكن أن يدفع مقابله. من خلال تحديد الإكيغاي الخاص بالشخص، فإنه يشعل الوقود الداخلي الذي يجعله متحمسًا للمواجهة كل يوم. ويمكن أن يقلل الدافع الجوهري بشكل كبير من مشاعر الكسل عندما يكون الشخص مدفوعًا بالهدف.

2. فن التحسين المستمر يؤكد مفهوم كايزن على التغييرات الصغيرة والتدريجية بدلاً من الأهداف الفخمة والساحقة في كثير من الأحيان. من خلال التركيز على التحسين المستمر، يمكنك تحقيق إنجازات أكبر ببطء دون الشعور بالثقل. تسمح طبيعة تقنية كايزن، التي يمكن التحكم فيها بخطى ثابتة، من التقدم مما يمنع التسويف وتأجيل المهام.

3. إتقان إدارة الوقت نشأت تقنية بومودورو في إيطاليا ولكن تم اعتمادها على نطاق واسع في اليابان، وهي تدور حول العمل على دفعات من الجهد المركز تليها فترات راحة قصيرة. تشجع تقنية بومودورو على العمل في فترات مدتها 25 دقيقة، مفصولة بفترات راحة مدتها 5 دقائق. يساعد الإيقاع المنظم والمنتظم في الحفاظ على مستويات عالية من التركيز والإنتاجية مع منع الإرهاق والكسل.

4. الأكل الواعي لطاقة المستدامة تُترجم هارا هاتشي بو Hara Hachi Bu إلى "تناول الطعام حتى تشبع بنسبة 80٪". من خلال عدم الإفراط في تناول الطعام، يمكن تجنب الخمول المرتبط غالبًا بالشبع. تضمن ممارسة الأكل المدروسة مستوى ثابتًا من الطاقة، مما يساعد في الحفاظ على الإنتاجية طوال اليوم.

5. احتضان عقل المبتدئين إن تقنية شوشين، أو "عقل المبتدئ"، تدور حول التعامل مع المهام بعيون جديدة وقلب مفتوح، بغض النظر عن مستوى الخبرة. ويشجع مفهوم شوشين عقلية الفضول والرغبة في التعلم، مما يجعل العملية أكثر جاذبية وأقل احتمالاً للتسبب في التسويف والكسل.

6. تقبل العيوب يعني مفهوم وابي سابي تقبل وتقدير أوجه القصور أو النقص. من خلال التخلي عن السعي لتحقيق الكمال الذي لا يمكن تحقيقه، يمكن للمرء إنشاء عقلية أكثر صحة وموجهة نحو العمل. تشجع فلسفة وابي سابي على اتخاذ الإجراءات، مهما كانت غير كاملة، بدلاً من الاستسلام للشلل عن طريق التحليل.