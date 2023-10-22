رغم وفاته منذ عامين .. منشور من حساب وائل الإبراشي يثير جدلاً في مصر

تصدر اسم الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، تريند منصة «X» (تويتر سابقًا)، خلال الساعات الماضية، رغم من وفاته منذ ما يقرب من عامين.

وجاء ذلك بعد تدوينة جديدة نُشِرت من حساب موثق يحمل اسمه على موقع أكس، عن خبر عن حريق في فندق مهجور بمنطقة الزمالك في القاهرة، وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع التدوينة.

وبعد كثير من الجدل وإعادة نشر التدوينة أشار أحد الأشخاص إلى أن الحساب الرسمي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي يديره أحد الأشخاص، وهو ينشر تدوينات من حين لآخر، وهو الأمر الذي يفسر وجود تغريدة رغم وفاته، وفقا للمصري اليوم.

فيما تفاعل العديد من المستخدمين مع التدوينة بالدعاء للإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالرحمة والمغفرة.

وكان الإعلامي المصري الشهير قد توفي بعد معاناته الشديدة من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في يناير من العام 2022.

ولد الإبراشي عام 1963م بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا في جريدة روز اليوسف، ثم أصبح رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، حتى استقال منها.



