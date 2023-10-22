دراسة حديثة تكشف فوائد صحية كبيرة لممارسة الكتابة

كشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد صحية كبيرة تحققها ممارسة الكتابة، مؤكدةً أنها تسهم في القضاء على التوتر.

وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «العربية»، أن الكتابة من شأنها أن تحسّن صحة الشخص وتكون مفيدة لحياته العامة، مشيرةً إلى الكتابة الأدبية على وجه الخصوص.

وبينت أن الكتابة تعمل على تقليل إنتاج هرمون الكورتيزول المضر الذي يؤثر سلباً في أجساد البشر، ويتم إنتاجه في الغدد الكظرية عندما يدخل الإنسان في حالة من التوتر، ويؤدي إلى زيادة دهون البطن والالتهاب العام وجفاف الجلد وأعراض أخرى سيئة.

وقرنت الأثر الإيجابي لممارسة الكتابة بالأثر الناتج عن تناول الطعام الجيد، والنوم بصورة منتظمة، وممارسة التمارين الرياضية، لافتةً إلى أن الكتابة إحدى الطرق الثابتة علمياً لتحقيق ذلك، ولكنها غير المعروفة.

وقال الباحثون: «عندما تلتقط قلماً أو تجلس لتكتب أفكارك، فإنك تلتقط إبرة غير مرئية، وتسحب الخيوط من دماغك وتخيطها في شيء يمكنك رؤيته بوضوح والتعامل معه بشكل أفضل».

وأضافوا: «أنت تعيد ترتيب فوضى عقلك الفوضوي إلى رف كتب هادئ مليء بالأفكار والمشاعر والأشياء التي يمكنك التحكم بها، وهذا يجلب النظام، تماماً كما يحدث عندما تقع عينك على خزانة ملابس مرتبة بعد عملية إعادة تنظيم محمومة».

وأوضحوا أن العقل يمكن أن يكون مكاناً فوضوياً، حيث يكافح الأخبار اليومية والكثير من قوائم المهام، والكتابة ترشد كل هذه الأشياء إلى تشكيل قائمة انتظار منظمة والانتظار ليتم تسجيلها، ووضع علامة عليها، ومخاطبتها، والاستماع إليها، ووضع علامة عليها.

وخلصت الدراسة إلى أن إزالة أجواء الخوف من الدماغ المثقل بالأعباء طريقة مؤكدة لاسترخاء أفضل ونوم أفضل وصحة أفضل، مؤكدةً أن الكتَّاب والمؤلفين يتمتعون بنوم أكثر هدوءاً وصحة أفضل من غيرهم وحياة أكثر راحة.

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