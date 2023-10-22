بمشاركة 20 فريقاً.. إطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين

أطلق الاتحاد العراقي لكرة القدم، دوري نجوم العراق للمحترفين لموسم 2023-2024، بمشاركة 20 فريقاً، وبالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني «لاليغا».

وتعد النسخة الجديدة من دوري العراق لكرة القدم، والذي يعود تأسيسه إلى أربعينيات القرن الماضي، الأولى من نوعها بمسمى المحترفين، بعد استيفاء متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأقام الاتحاد العراقي لكرة القدم، حفلاً كبيراً بإطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين، في مقره بالعاصمة بغداد، بحضور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة، وعدنان درجال رئيس الاتحاد، وكوكبة من المدعوين، وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

إنجاح البطولة

وبارك أحمد المبرقع، إطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة، جاهزة لمواصلة مشوار دعمها، والإسهام الفاعل في إنجاح البطولة.

من جانبه، أشار عدنان درجال، إلى أن دوري المحترفين يمثل مشروعاً كبيراً لتطوير كرة القدم العراقية، عبر الارتقاء بأهم البطولات المحلية، مشيداً بدعم الحكومة العراقية للمشروع خصوصاً، ولكرة القدم عموماً، مثنياً على تعاون وزارة الشباب والرياضة في تهيئة الملاعب أمام فرق البطولة، مقدراً جهود إدارات الأندية في العمل سوياً مع الاتحاد، لإظهار مشروع دوري المحترفين العراقي إلى النور.

عوائد مالية

ولفت عدنان درجال، إلى أن لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخطط الكفيلة بإنجاح إقامة أول دوري للمحترفين في العراق، منوهاً بأن الأندية المشاركة في البطولة، ستحصل على عوائد مالية تعينها على تلبية احتياجات اللعب في دوري المحترفين.

وأشار عدنان درجال إلى أن أندية الدرجة الأولى، ستكون ضمن رابطة المحترفين، وبعد أربعة مواسم، سيتم فصل رابطة دوري المحترفين عن الاتحاد، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق معايير رابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، على دوري نجوم العراق للمحترفين، معتبراً جماهير كرة القدم العراقية، مصدر الإبداع في عمل الاتحاد، مقدراً دور الإعلام الرياضي العراقي، باعتباره قوة دافعة بإيجابية في منظومة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

العمل معاً

وفي سياق متصل، وعبر كلمة «عن بُعد»، قال تيباس رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم: سعداء بإطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين، والذي سيكون له تأثير كبير في كرة القدم العراقية، ونعمل معاً على أن يكون متميزاً في المنطقة.

وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن اكتمال منظومة تطبيق منظومة تقنية «الفار»، بإقامة 400 ساعة تدريبية لـ 45 حكماً و35 حكم إعادة ومشغلين، عبر 9 ورش عمل، لتطوير إمكانات طواقم التحكيم.

وعرض الاتحاد العراقي خلال الحفل، الكرة التي تلعب فيها مباريات دوري نجوم العراق للمحترفين، وهي من شركة بوما، وهي نفسها التي تُلعب فيها مباريات الدوري الإسباني، حيث سيتم توزيع 400 كرة بين أندية البطولة.

جدول المباريات

وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن جدول مباريات دوري نجوم العراق للمحترفين، والذي ينطلق في 26 من أكتوبر الجاري، بإقامة الجولة الأولى من البطولة.

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