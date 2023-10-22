محمد صلاح يقترب من الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالدوري الإنجليزي على مر التاريخ

اقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، بعد هدفيه في مرمى إيفرتون، في لقاء أمس السبت، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليرفع بذلك النجم المصري رصيده إلى 146 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، متخطياً سجل النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي صاحب المركز الثالث عشر بقائمة أفضل هدافي البريميرليغ عبر التاريخ.

وعادل محمد صلاح السجل التهديفي لنجم مانشستر يونايتد السابق تيدي شيرنجهام، وفقا لليوم السابع ليصبح النجم المصري في المركز الثاني عشر بترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، ليصبح على بعد 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالبريميرليغ، ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين صاحب المركز العاشر برصيد 150 هدفا.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 146 هدفا خلال مشاركته في 239 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصي ليفربول وتشيلسي، كما صنع 68 آخرين.

وجاءت قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ كالتالي:

آلان شيرار – المركز الأول - 260 هدفًا

هاري كين - المركز الثاني – 213 هدفا

واين روني – المركز الثالث - 208 أهداف

أندى كول – المركز الرابع - 187 هدفا

سيرجيو أجويرو – المركز الخامس- 184 هدفا

فرانك لامبارد – المركز السادس -

177 هدفا

تيري هنري – المركز السابع - 175 هدفا

روبي فاولر – المركز الثامن - 163 هدفا

جيريمن ديفو – المركز التاسع - 162 هدفا

مايكل أوين – المركز العاشر - 150 هدفا

ليس فيرديناند – المركز 11 – 149 هدفًا

محمد صلاح – المركز 12 – 146 هدفًا

تيدي شيرنجهام – المركز 12 – 146 هدفًا

روبن فان بيرسي – المركز 13 – 144 هدفًا





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز