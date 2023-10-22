الرياض السعودي يتعاقد مع الشهري في صفقة انتقال مجاني

أعلن الرياض الصاعد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع يحيى الشهري صانع لعب الرائد السابق في صفقة انتقال مجاني.

وقال الرياض عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة باسم إكس سابقا "يحيى الشهري لاعبا جديدا لمدرسة الوسطى".

وانتهى عقد الشهري مع الرائد بنهاية الموسم الماضي بعد انضمامه عام 2021 قادما من النصر.

وبدأ لاعب منتخب السعودية السابق، البالغ عمره 33 عاما، مسيرته مع الاتفاق قبل الانتقال إلى النصر وخاض فترة إعارة مع ليجانيس الإسباني عام 2018.

ويحتل الرياض المركز 13 وله ثماني نقاط.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 26 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن التعاون في المركز الثاني.

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