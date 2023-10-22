5 انتصارات في ختام مواجهات الجولة السادسة لدوري الهواة والحصن ينتزع المركز الثالث

جرت عصر أمس 5 مباريات في ختام مواجهات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى انتهت جميعها على إثر الفوز الذي حققه دبا الحصن على مضيفه الحمرية بهدف اللاعب جيلمار داسيلفا ليرفع الحصن رصيده الى 12 نقطة في المركز الثالث ، وأكمل الحمرية اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب عبد الله خلفان النوبي

في الدقائق الأخيرة من اللقاء ، والحق الذيد الهزيمة الأولى بالتعاون بعد أن فاز عليه في عقر الدار

ا بنتيجة 1-3

، أحرز للذيد كل من ناتان ، اونيل ، محمد فكري و للخاسر حسام لطفي ، ليصل الذيد بنقاطه الى 7 وظل التعاون بتسعة نقاط .

واكتسح يونايتد ضيفه سيتي

بنتيجة 6-2

عن طريق كل من لويس توريس " هدفين " وهدف لكل من ابوبكر كاراموكو وبابي بكاري و على إبراهيم

ولوتشيانو لاعب سيتي بالخطأ في مرمى فريقه فيما أحرز ثنائية

سيتي بنيامين نانا وسكوتو .

و قلب غلف يونايتد تأخره أمام الرمس بهدف الى فوز بهدفين عن طريق هانتس ميجا وراشد حسن وأحرز للرمس جواو سانتوس .

وتقلب الجزيرة الحمراء على مسافي بثنائية برايان فنغيلو والفيس ، ليصل الفائز بنقاطه الى 8 نقاط ويبقى مسافي برصيد 7 نقاط.

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