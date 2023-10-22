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بايرن ميونيخ يعلن صابة جوريتسكا بكسر في اليد دون الكشف عن مدة غيابه

10/22/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب ليون جوريتسكا، لاعب وسط الفريق، في الفترة المقبلة بسبب إصابته بكسر في اليد.

وسجل جوريتسكا /28 عاما/ الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي فاز بها بايرن 3 / 1 على ماينز أمس السبت، ولكن الأشعة أظهرت إصابته بكسر في اليد خلال المباراة.

والآن، سيخضع اللاعب لعملية جراحية وتأكد غيابه عن مباراة فريقه أمام جالطة ساري المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وعلى الأرجح سيغيب عن مباريات أخرى.

ولم يوضح البيان الذي أصدره بايرن ميونخ المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الفريق.

وبالفعل أصبح بايرن مرهقا بسبب الإصابات، وعلى الأرجح سيلعب كونراد لايمر، الظهير الأيمن، في وسط الملعب مع جوشوا كيميتش في وسط الملعب خلال المباراة التي تقام في إسطنبول، وربما يشارك بونا سار كأساسي في مركز الظهير الأيمن.

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