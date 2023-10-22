جيرونا يعاقب ألميريا بخماسية ويزاحم ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني

قلب جيرونا تأخره صفر / 2 أمام ضيفه ألميريا، ليحقق انتصارا كبيرا عليه 5 / 2، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت فوز رايو فايكانو 1 / صفر على مضيفه لاس بالماس.

وارتفع رصيد جيرونا، الذي حقق فوزه الثامن هذا الموسم مقابل تعادل واحدة وخسارة وحيدة، إلى 25 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الريال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد ألميريا، الذي ظل هو الفريق الوحيد بلا فوز في البطولة هذا الموسم، عند 3 نقاط، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

وتقدم ألميريا بهدف مبكر بواسطة البرازيلي ليو بابتيستاو في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 24.

وسرعان ما استعاد جيرونا اتزانه من جديد، ليحرز 3 أهداف قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل إيفان مارتين نونييز الهدف الأول للفريق المضيف في الدقيقة 37، فيما أضاف الأوكراني أرتيم دوفبيك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و44 على الترتيب.

وواصل جيرونا هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه الهدفين الرابع والخامس عن طريق سافيو دي أوليفيرا وكريستيان ستواني في الدقيقتين 71 و85 على الترتيب.

ووضع رايو فايكانو حدا لسلسلة تعادلاته، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، بعدما حقق انتصارا قاتلا 1 / صفر على مضيفه لاس بالماس، في وقت سابق اليوم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، بعدما أضاع منير الحدادي ركلة جزاء لمصلحة لاس بالماس في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، خطف رايو فايكانو النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة، عقب تسجيل لاعبه بيبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وأنهى رايو فايكانو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أوسكار فالينتين في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز السابع في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد لاس بالماس عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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