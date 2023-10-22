الرياض يُسقط الاتفاق بهدف في الدوري السعودي



واصل الرياض السير على الطريق الصحيح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه الاتفاق، اليوم الأحد، في ختام المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتدى خالد ابراهيم الشويع ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف الرياض الوحيد في الدقيقة 18.

وارتفع رصيد الرياض، الذي تجنب الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

في المقابل، توقف رصيد الاتفاق، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات وتعادلين، عند 17 نقطة في المركز السابع، ليواصل نتائجه المهتزة في البطولة، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

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