الرياض يُسقط الاتفاق بهدف في الدوري السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل الرياض السير على الطريق الصحيح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه الاتفاق، اليوم الأحد، في ختام المرحلة العاشرة للمسابقة.
وارتدى خالد ابراهيم الشويع ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف الرياض الوحيد في الدقيقة 18.
وارتفع رصيد الرياض، الذي تجنب الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.
في المقابل، توقف رصيد الاتفاق، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات وتعادلين، عند 17 نقطة في المركز السابع، ليواصل نتائجه المهتزة في البطولة، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي.
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