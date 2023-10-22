أوستن: أمريكا لن تتردد في التحرك عسكرياً في حال توسع النزاع

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك" عسكريا ضد أي "منظمة" أو "بلد" يسعى الى "توسيع" النزاع في الشرق الأوسط بين اسرائيل وحركة حماس.

وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة التصعيد الأخير من جانب إيران، صرح أوستن لمحطة "ايه بي سي نيوز" مخاطبا "من يسعون الى توسيع النزاع: (...) نصيحتنا هي +لا تقوموا بذلك+. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك".

واضاف وزير الدفاع "في الواقع، ما نشهده هو احتمال تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في المنطقة".

وتابع "لهذه الاسباب، سنقوم باللازم لنتأكد من أن قواتنا متمركزة في شكل جيد وتحظى بالحماية وأننا قادرون على الرد".

وفي بيان صدر ليل السبت-الاحد، أفاد وزير الدفاع أنه سيتم نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ وبطاريات "باتريوت" إضافية للدفاع الجوي "عبر المنطقة".

وتابع "وضعت أخيرا عددا إضافيا من القوات في تأهب استعدادا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة".

وأضاف أن "هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل".

ولم يحدد البنتاغون في بيانه عدد الجنود الأميركيين الذين سينتشرون إضافة الى الجنود الموجودين أصلا في الشرق الاوسط، وخصوصا في العراق حيث تم اخيرا استهداف قوات أمريكية.

كذلك، حذر أوستن الاحد عبر ايه بي سي "أي منظمة وأي بلد يسعى الى توسيع النزاع واستغلال هذا الوضع المؤسف للغاية في شكل أكبر".

وأشار أوستن مساء السبت إلى أنه اتخذ هذه التدابير العسكرية "بعد محادثات" مع الرئيس جو بايدن الذي زار اسرائيل الاربعاء.

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