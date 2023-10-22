أوستن: أمريكا لن تتردد في التحرك عسكرياً في حال توسع النزاع

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك" عسكريا ضد أي "منظمة" أو "بلد" يسعى الى "توسيع" النزاع في الشرق الأوسط بين اسرائيل وحركة حماس.
وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة التصعيد الأخير من جانب إيران، صرح أوستن لمحطة "ايه بي سي نيوز" مخاطبا "من يسعون الى توسيع النزاع: (...) نصيحتنا هي +لا تقوموا بذلك+. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك".
واضاف وزير الدفاع "في الواقع، ما نشهده هو احتمال تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في المنطقة".
وتابع "لهذه الاسباب، سنقوم باللازم لنتأكد من أن قواتنا متمركزة في شكل جيد وتحظى بالحماية وأننا قادرون على الرد".
وفي بيان صدر ليل السبت-الاحد، أفاد وزير الدفاع أنه سيتم نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ وبطاريات "باتريوت" إضافية للدفاع الجوي "عبر المنطقة".
وتابع "وضعت أخيرا عددا إضافيا من القوات في تأهب استعدادا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة".
وأضاف أن "هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل".
ولم يحدد البنتاغون في بيانه عدد الجنود الأميركيين الذين سينتشرون إضافة الى الجنود الموجودين أصلا في الشرق الاوسط، وخصوصا في العراق حيث تم اخيرا استهداف قوات أمريكية.
كذلك، حذر أوستن الاحد عبر ايه بي سي "أي منظمة وأي بلد يسعى الى توسيع النزاع واستغلال هذا الوضع المؤسف للغاية في شكل أكبر".
وأشار أوستن مساء السبت إلى أنه اتخذ هذه التدابير العسكرية "بعد محادثات" مع الرئيس جو بايدن الذي زار اسرائيل الاربعاء.
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