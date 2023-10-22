المتحدث الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني: لم يدخل لتر واحد وقود إلى غزة منذ 16 يوماً

أكد وائل أبو عمر المتحدث الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، اليوم،

أنه لم تدخل أي شاحنة وقود من خارج قطاع غزة،

ضمن الدفعة الثانية من قافلة المساعدات.

وتأتي تلك التصريحات متوافقة مع الرواية الاسرائيلية التي نفت دخول أي شحنات وقود إلى القطاع.

وكانت بعض المصادر أشارت إلى أن 6 شحنات وقود دخلت القطاع اليوم.

وأوضح أبو عمر وفق"سكاي نيوز عربية"، أنه "لم تدخل أي شاحنة وقود من خارج القطاع. ما حدث أن هناك خزان وقود في غزة خلف الحدود مع مصر وقرب معبر رفح".

وتابع أن "هذا الخزان ملك شركة خاصة تشتري الوقود من مصر وتخزنه فيه، ثم تبيعه لمحطات الوقود في قطاع غزة، وكان الممر التجاري بمعبر رفح قبل التصعيد الأخير يفتح 3 أيام أسبوعيا يتم فيها جلب البضائع والوقود من مصر".



ونوه أبو عمر إلى أن "هذا الخزان به كمية وقود دخلت قبل التصعيد، واليوم لأسباب إنسانية قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جلب كمية الوقود هذه لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الإيواء".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أنه "بالفعل تم جلب 5 شاحنات وقود من هذه الكمية، ولن يتم توزيع أي منها على محطات الوقود ولا للسيارات الخاصة، لكن هي فقط للأغراض الإنسانية".

كما أكد أبو عمر أن "إسرائيل ترفض دخول أي وقود من خارج القطاع، وبالفعل لم يدخل لتر واحد منذ 16 يوما، وبعد نفاد الكمية الموجودة بالمخزن المذكور ستسوء الأوضاع بالمستشفيات ومراكز الإيواء".

وتنسجم تصريحات الناطق باسم معبر رفح مع ما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في وقت سابق من الأحد.

ونشرت الصحيفة نفي مصادر إسرائيلية "دخول الوقود إلى قطاع غزة"، وقالت المصادر إن "شاحنات الوقود التي يتم الحديث عنها تابعة للأمم المتحدة، وتتنقل داخل القطاع لتزويد بعض المستشفيات بالوقود، وهذه الشاحنات لم تأت من خارج القطاع".

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