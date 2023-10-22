الجيش الإسرائيلي: دبابة أطلقت النار عن طريق الخطأ على موقع مصري

أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد أن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود.

وقال الجيش في بيان "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كيرم شالوم". وأشار البيان إلى أن الواقعة "قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها".

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ)، أنه تم إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع غزه نتيجة لقصف إسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كان مصدر فلسطيني قد أفاد بأنه تم اليوم الأحد، إلغاء في اللحظات الأخيرة لعملية إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة من مصر بعد غارات إسرائيلية قريبة من المعبر.

وتحدث المصدر عن دوي انفجارات قريبة جدا من معبر رفح تسبب بإجبار الشاحنات الفلسطينية مغادرة المعبر والعودة دون تحميل المساعدات التي عبرت بها الشاحنات المصرية إلى نهاية الجانب المصري من المعبر بإشراف الأمم المتحدة.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عن اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية توغلت إلى أطراف تسللت جنوب قطاع غزة.

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