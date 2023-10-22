حماس: مقاتلونا أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد توغلها في غزة



أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عصر اليوم الأحد، عن اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية توغلت إلى أطراف جنوب قطاع غزة.

وقال بيان صدر عن القسام: إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في "كمين محكم" شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار.



وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام عن "قصف" كل من تل أبيب وبيت شيمش غرب القدس برشقة صاروخية "رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين" في غزة.

وجاء

التوغل فيما أعلنت إسرائيل عن استعدادات لغزو بري لقطاع غزة فيما تواصل شن غارات جوية مكثفة على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز

رهائن ، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بالآلاف لدى الجانبين.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة، في محيط بلدة كيسوفيم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الآليات التي استهدفت في منطقة كيسوفيم من جانب حماس "كانت قد تجاوزت السياج إلى داخل قطاع غزة".



وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة، بعد إطلاق الصاروخ.

اقرأ أيضاً

إلغاء إدخال شاحنات مساعدات إلى غزة من مصر بعد غارات إسرائيلية قرب المعبر

الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"​

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مقهى في خان يونس جنوب غزة

الأمم المتحدة : نسعى لإرسال قافلة مساعدات ثانية لغزة اليوم ونحتاج نظام تفتيش ميسر لا يؤدي إلى إبطاء الأمور

حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين كنا سنطلق سراحهما لأسباب إنسانية

إسرائيل ترد على حماس

بشأن رفضها استلام رهينتين جديدتين

بايدن: أمريكا ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة وأمريكا تطالب بدخول المزيد من المساعدات للقطاع

روسيا: "قمة القاهرة للسلام" تهدف إلى تجنب نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تحذّر: الوضع في غزة كارثي والأطفال يموتون بوتيرة مقلقة والمستشفيات تضيق بالجرحى

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة مع دخول أولى المساعدات الإنسانية للقطاع

العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة طعناً في ديترويت بأمريكا والدوافع مجهولة

حزب الله يعلن مقتل 4 من أفراده في تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز